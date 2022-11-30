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В Художественом музее откроется выставка Галины Шемяковой "Уроки левитации"

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 декабря Самарский художественный музей представит выставку художника-любителя Галины Шемяковой "Уроки левитации", приуроченную к 70-летнему юбилею автора.

Галина Шемякова родилась в Куйбышеве в 1952 году. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано, с 1970  по 1976 училась в Куйбышевском авиационном институте. С 1976 работала в самых разных сферах: ракетостроении, сельском хозяйстве, туризме, СМИ, лизинге.

Много путешествовала: посетила Танзанию, Гонконг, Австралию, Чили, о. Пасхи, Мексику, Таиланд, Китай, почти все страны Европы. Совершала восхождение на вулкан, сплавлялась на плотах, встала на горные лыжи, освоила саксофон.

В 2012 г. начала рисовать. В своих картинах Галина Шемякова сознательно не затрагивает социальные, политические и духовные темы. Мотивы ее творчества основаны на воспоминаниях, впечатлениях, снах, фантазиях.

На картине "Трофейный аккордеон" изображена слепая девушка, играющая на аккордеоне — сцена, увиденная в детстве. Сюжет картины "Уроки левитации", давшей название выставки, также был увиден во сне.

Персонажами произведений становятся как актеры комедии дель арте (Арлекино и Пьеро), так и она сама в детстве — рыжеволосая девочка, уснувшая за пианино или они с сестрой, пускающие мыльные пузыри ("Бездельницы"), а также таксы, коты, стрекозы, воздушные шары.

"Живопись Галины Шемяковой прозрачна, сюжеты сложно закомпонованы.  Как правило, на них разворачиваются самые разные действия: захватывающие и смешные, лирические и мечтательные — в целом, это мир безответственных бездельников. При всей сюрреалистичности изображенного, картины наполнены смыслом и добрым юмором. В них много "говорящих" деталей и забавных подробностей.
Творчество Галины Шемяковой напоминает путешествие Алисы в страну чудес," - анонсирует выставку Художественный музей.

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