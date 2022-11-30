ХК "Лада" в овертайме уступил "Югре"

Очередным соперником "Лады" был лидер ВХЛ — "Югра" (Ханты-Мансийск), с которой волжане играли в гостях.
Счет на 5-й минуте открыл нападающий тольяттинцев Евгений Грошев.
Хозяева отыгрались в концовке второго периода после броска Александра Когалева (1:1).
Этот счет не изменился до окончания основного времени. В овертайме хозяева заменили голкипера полевым игроком, и вырвали победу благодаря шайбе Валерия Васильева — 2:1.
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