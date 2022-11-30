"Ладья" одержала победу над "Молотом" - 1:0

Во вторник, 29 ноября, "Ладья" встречалась с пермским "Молотом".

Счет во втором периоде открыл нападающий волжан Глеб Лачинов.

Вскоре Данила Гроза мог увеличить счет, но после его броска шайба попала в штангу.

В концовке второго периода тольяттинцы две минуты оборонялись втроем против пятерки гостей, но смогли выстоять.

Одновременно с сиреной на перерыв Гроза атаковал соперника и получил 5+20.

За первые две минуты гостям не удалось отличиться, а затем составы уравнялись.

В концовке МХК "Молот" заменил голкипера полевым игроком, но уйти от поражения пермякам это не помогло.

Вратарь "Ладьи" Данила Овчарик отразил 38 бросков и в третий раз в сезоне сыграл "на ноль"