"Ладья" одержала победу над "Молотом" - 1:0

Во вторник, 29 ноября, "Ладья" встречалась с пермским "Молотом".
Счет во втором периоде открыл нападающий волжан Глеб Лачинов.
Вскоре Данила Гроза мог увеличить счет, но после его броска шайба попала в штангу.
В концовке второго периода тольяттинцы две минуты оборонялись втроем против пятерки гостей, но смогли выстоять.
Одновременно с сиреной на перерыв Гроза атаковал соперника и получил 5+20.
За первые две минуты гостям не удалось отличиться, а затем составы уравнялись.
В концовке МХК "Молот" заменил голкипера полевым игроком, но уйти от поражения пермякам это не помогло.
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