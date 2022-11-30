Прокуратура добилась решения суда о ремонте роддома в Новокуйбышевске

Новокуйбышевский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о ремонте крыши перинатального центра городской больницы.
Ранее в ходе проверки городской прокуратурой было установлено, что крыша имеет повреждения и не ремонтировалась капитально с момента строительства здания.
Было получено техническое заключение экспертной организации. В заключении указывалось, что необходимо провести работы по капитальному ремонту строительных конструкций кровли, также замены или ремонта требуют ограждающие конструкции. Сумма затрат, необходимых для ремонта, оценена в более 11,5 млн рублей.
Однако финансирование на ремонт крыши перинатального центра выделено не было.
Прокуратура города направила в суд исковое заявление об обязании больницы и министерства здравоохранения Самарской области произвести капитальный ремонт крыши.
Как сообщает прокуратура региона, иск был удовлетворен в полном объеме, а исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.