Прокуратура добилась решения суда о ремонте роддома в Новокуйбышевске

Новокуйбышевский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о ремонте крыши перинатального центра городской больницы.

Ранее в ходе проверки городской прокуратурой было установлено, что крыша имеет повреждения и не ремонтировалась капитально с момента строительства здания.

Было получено техническое заключение экспертной организации. В заключении указывалось, что необходимо провести работы по капитальному ремонту строительных конструкций кровли, также замены или ремонта требуют ограждающие конструкции. Сумма затрат, необходимых для ремонта, оценена в более 11,5 млн рублей.

Однако финансирование на ремонт крыши перинатального центра выделено не было.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление об обязании больницы и министерства здравоохранения Самарской области произвести капитальный ремонт крыши.

Как сообщает прокуратура региона, иск был удовлетворен в полном объеме, а исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.