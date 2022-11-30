16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура добилась решения суда о ремонте роддома в Новокуйбышевске В СамГМУ разрабатывают противотревожный препарат для перенесших постковидный синдром Медбрат детской больницы рассказал, как более 40 лет назад его спасли будущие коллеги Врачи из Наманганской области будут перенимать опыт самарских кардиологов в диагностике и лечении заболеваний Самарцы восстанавливают Центр первичной медико-санитарной помощи в Снежном

Здравоохранение Общество

Прокуратура добилась решения суда о ремонте роддома в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Новокуйбышевский городской суд в полном объеме удовлетворил исковые требования прокуратуры о ремонте крыши перинатального центра городской больницы.

Ранее в ходе проверки городской прокуратурой было установлено, что крыша имеет повреждения и не ремонтировалась капитально с момента строительства здания.

Было получено техническое заключение экспертной организации. В заключении указывалось, что необходимо провести работы по капитальному ремонту строительных конструкций кровли, также замены или ремонта требуют ограждающие конструкции. Сумма затрат, необходимых для ремонта, оценена в более 11,5 млн рублей.

Однако финансирование на ремонт крыши перинатального центра выделено не было.

Прокуратура города направила в суд исковое заявление об обязании больницы и министерства здравоохранения Самарской области произвести капитальный ремонт крыши.

Как сообщает прокуратура региона, иск был удовлетворен в полном объеме, а исполнение решения суда будет взято на контроль после вступления в законную силу.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4