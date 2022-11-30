ВСК застраховала автомобили УСД в Брянской области

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Управления Судебного департамента в Брянской области.
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 40 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 60 тыс. рублей.
УСД в Брянской области — орган Судебного департамента, осуществляющий организационное обеспечение деятельности районных, городских и межрайонных судов, органов судейского сообщества Брянской области, а также финансирование мировых судей и формирование единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.