ВСК застраховала автомобили УСД в Брянской области

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автомобили Управления Судебного департамента в Брянской области.

Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО обеспечены 40 автомобилей. Стоимость контракта составила свыше 60 тыс. рублей.

УСД в Брянской области — орган Судебного департамента, осуществляющий организационное обеспечение деятельности районных, городских и межрайонных судов, органов судейского сообщества Брянской области, а также финансирование мировых судей и формирование единого информационного пространства федеральных судов и мировых судей.