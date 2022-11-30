В федеральный реестр уволенных в связи с утратой доверия попали две самарские экс-полицейские

В реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, внесли Ирину Кузнецову и Анастасию Утину.
Согласно реестру, первая была начальником отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района. А вторая — начальником отделения по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и оружия отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района.
Напомним, экс-сотрудниц полиции подозревают во взяточничестве.
"По версии следствия, в производстве СО по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ УМВД России по Самаре находилось уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. В июне 2022 г. начальница отделения по расследованию преступлений в сфере оборота наркотиков и оружия решила передать взятку своему начальнику", — рассказывали в регуправлении Следственного комитета.
Вознаграждение предназначалось за избрание мягкой меры пресечения подследственному и переквалификации статьи обвинения на более мягкую, считают силовики.
Закон о создании реестра лиц, уволенных в связи с утратой доверия, вступил в силу в январе 2018 года. С тех пор список регулярно обновляют.
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