"Аэрофлот" будет летать из Самары в Минеральные воды

С 25 декабря из Курумоча в Минеральные Воды будет летать авиакомпания "Аэрофлот".

Рейсы будут выполняться три раза в неделю - по средам, субботам и воскресеньям. Время вылета из Самары — 16:00, прибытие в Минеральные Воды — в 18:00.

В обратном направлении рейсы будут осуществляться по средам и воскресеньям в 10:50, по субботам в 11:00.

В настоящее время полеты в Минеральные Воды из Самары также осуществляют авиакомпании "Азимут" и "Уральские авиалинии".

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчиков.