"Ладья" проиграла МХК "Молот" - 1:4

В среду, 30 ноября, во втором матче "Ладья" проиграла пермскому МХК "Молот" — 1:4.

В концовке первого периода Владимир Шлыков и Вадим Климцев забросили две шайбы в ворота Данилы Овчарика — 0:2.

Во втором периоде Артур Ярашев и Максим Казаков довели преимущество пермяков до четырех шайб.

На последней минуте игры Александр Бажухин отыграл одну шайбу — 1:4 победа МХК "Молот", который взял реванш за поражение в первом матче.