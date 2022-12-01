"Ладья" проиграла МХК "Молот" - 1:4

В среду, 30 ноября, во втором матче "Ладья" проиграла пермскому МХК "Молот" — 1:4.
В концовке первого периода Владимир Шлыков и Вадим Климцев забросили две шайбы в ворота Данилы Овчарика — 0:2.
Во втором периоде Артур Ярашев и Максим Казаков довели преимущество пермяков до четырех шайб.
На последней минуте игры Александр Бажухин отыграл одну шайбу — 1:4 победа МХК "Молот", который взял реванш за поражение в первом матче.
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