Строительство новых школ и детских садов, больниц и ФАПов, появление новых современных общественных пространств и спортивных объектов - за последние годы в Самарской области произошли серьезные изменения в развитии социальной инфраструктуры.
Сегодня в регионе налажен жесткий контроль со стороны властей региона к вводу социальных объектов, имеющих особую значимость для жителей. Развитие социальной инфраструктуры - ключевой приоритет в работе управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.
В среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ, а также в режиме видеоконференции принял участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.
Среди них и построенные с нуля, и капитально отремонтированные здания школ и больниц, учреждения культуры, а также жилые дома и коммунальные сооружения.
"Все это нужно людям, нашим гражданам, семьям с детьми во всех регионах нашей большой страны", - отметил Владимир Путин, поблагодарив регионы, специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует такие значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышение качества жизни граждан.
В Самарской области существенные перемены произошли в системе здравоохранения. За 5-летний период в Самарской области было возведено 110 новых лечебных учреждений: больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, офисов врачей общей практики. Еще около 200 объектов здравоохранения капитально отремонтировали, обновили их материально-техническую базу.
В период борьбы с пандемией COVID-19 в кратчайшие сроки были построены современные инфекционные отделения в Самаре, Тольятти и Сызрани, до конца текущего года планируется завершить возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы. Оснащены новым оборудованием 10 сосудистых центров и отделений, созданы восемь центров амбулаторной онкологической помощи.
С 2018 года в регионе возведены и реконструированы 11 школ, еще 26 были капитально отремонтированы. Построены или реконструированы и возвращены в систему образования 47 детсадов - больше, чем за 12 предыдущих лет. В городах и селах Самарской области были открыты 214 центров образования "Точка роста", 55 мини-кванториумов, начали работать 2 центра цифрового образования "IT-куб".
Мощный импульс развития получила сфера культуры и искусства. С 2019 года в регионе обновлены и построены более 30 домов культуры, введены три театра, появляются новые модельные библиотеки, виртуальные концертные залы.
Значимым направлением строительной политики региона является реализация программы расселения граждан из аварийного фонда. В Самарской области она реализуется с перевыполнением планов.
В 2019–2020 годы расселено 2560 человек из 47,6 тыс. кв. м аварийного жилья (на 15% и 20% выше плановых показателей). По итогам 2021 года для решения этой проблемы было построено 85,6 тыс. кв. м жилья, новоселами стали 2,9 тыс. человек. А в 2022 году объемы переселения из ветхого и аварийного жилья должны вырасти еще в два раза от достигнутых показателей.
Сегодня план по реализации государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" выполнен на 93%. Всего в соответствии с ним до 2024 года подлежит расселить более 24 000 граждан из аварийного жилого фонда площадью порядка 385 тыс. кв. м.
Последовательно и планомерно решается в регионе вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков. Только за четыре года из перечня проблемных объектов было исключено 46 объектов незавершенного строительства, восстановлены права 4425 граждан.
В 2022 году из реестра проблемных объектов уже исключено 18 домов и восстановлены права 691 гражданина - участника долевого строительства. А до конца года планируется исключить из реестра проблемных объектов еще 12 домов.
Беспрецедентный объем средств в текущем году выделен на приобретение квартир для детей-сирот: 867 квартир предстоит приобрести муниципалитетам, и большинство из них с задачей уже успешно справились.
Опережающими темпами строятся важнейшие для региона инфраструктурные объекты. На год раньше были возведены мосты через реку Самару и реку Сок. Также на год раньше открыты новый Дворец спорта и транспортная развязка в Самаре на улице Ново-Садовой. Опережающими темпами под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идет строительство моста через Волгу - сегодня его готовность составляет более 70%. Начато строительство станции метро "Театральная".
Все эти изменения стали возможными благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Вопросы строительства ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также обеспечения жильем детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, обманутых дольщиков находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
Посмотрим.
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта