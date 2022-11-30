Строительство новых школ и детских садов, больниц и ФАПов, появление новых современных общественных пространств и спортивных объектов - за последние годы в Самарской области произошли серьезные изменения в развитии социальной инфраструктуры.

Сегодня в регионе налажен жесткий контроль со стороны властей региона к вводу социальных объектов, имеющих особую значимость для жителей. Развитие социальной инфраструктуры - ключевой приоритет в работе управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

В среду, 30 ноября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами Правительства РФ, а также в режиме видеоконференции принял участие в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершена в рамках федеральных и региональных программ развития.

Среди них и построенные с нуля, и капитально отремонтированные здания школ и больниц, учреждения культуры, а также жилые дома и коммунальные сооружения.

"Все это нужно людям, нашим гражданам, семьям с детьми во всех регионах нашей большой страны", - отметил Владимир Путин, поблагодарив регионы, специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует такие значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышение качества жизни граждан.

В Самарской области существенные перемены произошли в системе здравоохранения. За 5-летний период в Самарской области было возведено 110 новых лечебных учреждений: больниц, поликлиник, врачебных амбулаторий, ФАПов, офисов врачей общей практики. Еще около 200 объектов здравоохранения капитально отремонтировали, обновили их материально-техническую базу.

В период борьбы с пандемией COVID-19 в кратчайшие сроки были построены современные инфекционные отделения в Самаре, Тольятти и Сызрани, до конца текущего года планируется завершить возведение нового корпуса областной детской инфекционной больницы. Оснащены новым оборудованием 10 сосудистых центров и отделений, созданы восемь центров амбулаторной онкологической помощи.

С 2018 года в регионе возведены и реконструированы 11 школ, еще 26 были капитально отремонтированы. Построены или реконструированы и возвращены в систему образования 47 детсадов - больше, чем за 12 предыдущих лет. В городах и селах Самарской области были открыты 214 центров образования "Точка роста", 55 мини-кванториумов, начали работать 2 центра цифрового образования "IT-куб".

Мощный импульс развития получила сфера культуры и искусства. С 2019 года в регионе обновлены и построены более 30 домов культуры, введены три театра, появляются новые модельные библиотеки, виртуальные концертные залы.

Значимым направлением строительной политики региона является реализация программы расселения граждан из аварийного фонда. В Самарской области она реализуется с перевыполнением планов.

В 2019–2020 годы расселено 2560 человек из 47,6 тыс. кв. м аварийного жилья (на 15% и 20% выше плановых показателей). По итогам 2021 года для решения этой проблемы было построено 85,6 тыс. кв. м жилья, новоселами стали 2,9 тыс. человек. А в 2022 году объемы переселения из ветхого и аварийного жилья должны вырасти еще в два раза от достигнутых показателей.

Сегодня план по реализации государственной программы Самарской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" выполнен на 93%. Всего в соответствии с ним до 2024 года подлежит расселить более 24 000 граждан из аварийного жилого фонда площадью порядка 385 тыс. кв. м.

Последовательно и планомерно решается в регионе вопрос о восстановлении прав обманутых дольщиков. Только за четыре года из перечня проблемных объектов было исключено 46 объектов незавершенного строительства, восстановлены права 4425 граждан.

В 2022 году из реестра проблемных объектов уже исключено 18 домов и восстановлены права 691 гражданина - участника долевого строительства. А до конца года планируется исключить из реестра проблемных объектов еще 12 домов.

Беспрецедентный объем средств в текущем году выделен на приобретение квартир для детей-сирот: 867 квартир предстоит приобрести муниципалитетам, и большинство из них с задачей уже успешно справились.

Опережающими темпами строятся важнейшие для региона инфраструктурные объекты. На год раньше были возведены мосты через реку Самару и реку Сок. Также на год раньше открыты новый Дворец спорта и транспортная развязка в Самаре на улице Ново-Садовой. Опережающими темпами под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова идет строительство моста через Волгу - сегодня его готовность составляет более 70%. Начато строительство станции метро "Театральная".

Все эти изменения стали возможными благодаря реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. Вопросы строительства ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также обеспечения жильем детей-сирот, граждан, проживающих в аварийном жилом фонде, обманутых дольщиков находятся на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.