Самарские исследователи представили свои разработки на Конгрессе молодых ученых в "Сириусе"

В четверг, 30 ноября, в Парке науки и искусства "Сириус" открылся II Конгресс молодых ученых. Это одно из ключевых событий 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий. Конгресс будет проходить до 3 декабря.

Масштабный форум объединил более 3000 участников. Это представители 81 региона Российской Федерации и 50 иностранных государств.

Возраст участников варьируется от 11 до 83 лет, средний возраст - 29 лет. В их числе - школьники, студенты и молодые ученые из России, Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и других стран. В конгрессе участвуют специалисты из Самарской области.

Участников ждет насыщенная программа. С молодыми учеными встретился президент РФ Владимир Путин. Глава государства обсудил с ними предложения по развитию науки и технологий в стране.

Делегацию вуза возглавляет заместитель дирекции по реализации программ развития СамГМУ, председатель Совета молодых ученых и специалистов Самарской области Артем Сергеев. Он расскажет участникам Конгресса о том, как в самарском медуниверситете реализуется программа развития технологического предпринимательства. Другими словами, какой путь нужно пройти обычному студенту, чтобы стать инноватором и развить свою идею до конкретного продукта. Для этого, считает кандидат медицинских наук, в вузе должна быть создана благоприятная среда.

"В нашем университете для этого выстроена целая система. Студент может вступить в научное общество, заниматься в кружках на базе кафедр, публикуя результаты своих исследований в научных журналах, и параллельно начинать прокачивать свои навыки по направлению технологического предпринимательства, - рассказывает Артем Сергеев. - Самые упорные определяют тематику проекта, апробируют его на различных конкурсах, например, в рамках программы "Умник" можно получить грант на развитие проекта до 500000 рублей. Молодой ученый получает авторские права на разработку и ищет индустриальных партнеров, чтобы в конечном итоге выйти на серийное производство. В этом плане наш вуз в очень выгодном положении: у нас есть Центр прорывных исследований и инжиниринговый центр, аналогов которым нет в стране. Сегодня в них работает порядка 150 человек - это команды разработчиков в сфере нейрореабилитации, 3D-моделирования, хирургической навигации, виртуальных технологий, искусственного интеллекта и систем поддержки принятия врачебных решений - и компетентная поддержка этих специалистов доступна, в том числе, и молодым ученым".

Кроме того, у вуза есть собственный Институт инновационного развития, а в ноябре министр здравоохранения страны Михаил Мурашко вместе с губернатором Дмитрием Азаровым дали старт серийному производству инновационной продукции СамГМУ в индустриальном парке "Преображенка".

Площадка создана для масштабирования накопленного опыта университета в разработке и выпуске инновационных медицинских изделий и их ускоренного вывода на рынок, способствуя обеспечению технологического суверенитета России в профильной области. Запуск площадки позволит контролировать качество выпуска медицинской продукции по всей производственной цепочке, значительно увеличить объемы производства под запросы рынка и расширить ассортимент.

Один из участников НОЦ "Инженерия будущего" - Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева. Его сотрудники первыми в мире запустили в космос солнечные батареи из пористого кремния. Несколько лет назад они поставили перед собой амбициозную задачу - создать космические солнечные батареи из доступных в России материалов. "Использование наноматериалов солнечной энергетики позволит уменьшить размер солнечной панели без потери эффективности. Кроме того, солнечные батареи из пористого кремния отлично себя зарекомендовали и в космосе, и на Земле. Это делает возможным их применение в электромобилях, беспилотниках и в зарядных устройствах для гаджетов", - рассказывает старший преподаватель кафедры наноинженерии Самарского университета Дарья Шишкина.

Поддержка ученых и инженеров, перспективных исследований и разработок, формирование эффективной системы выявления, а также сопровождения одаренных детей и талантливой молодежи - одно из приоритетных направлений работы Правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым.

В этом году более 200 человек получают стипендии губернатора Самарской области, 100 человек - областные стипендии имени П.В.Алабина. Кроме того, премии губернатора Самарской области получают студенты профессиональных образовательных организаций и вузов Самарской области, достигшие значительных результатов в учебной, научной, общественной, культурной и спортивной деятельности. Студенты, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и вузах, ведущих аэрокосмические изыскания, на территории Самарской области, получают областные премии имени Д.И.Козлова. Стипендии имени Кузнецова выплачиваются молодым ученым, которые проходят обучение в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П.Королева.

Ежегодно для привлечения студентов, аспирантов и молодых ученых к выполнению научно-исследовательских работ в области гуманитарных, общественных, технических наук и естествознания проводится областной конкурс "Молодой ученый".

По поручению главы региона в этом году были увеличены выплаты победителям областного конкурса "Молодой ученый". Теперь размер поощрений для студентов составляет 50 тысяч рублей, для аспирантов и соискателей - 100 тысяч рублей, для кандидатов - 150 тысяч рублей.

"Мы увеличиваем меры поддержки молодым исследователям. Это очень важно как для нашего региона, так и для страны в целом, - подчеркивает Дмитрий Азаров. - Безусловно, поддержка науки для нашего региона, развитого экономически и занимающего лидерские позиции в сфере науки и образования, крайне необходима".















