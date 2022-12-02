"Лада" одержала победу над "Рубином"

В четверг, 1 декабря, в PARI ВХЛ — Кубок Шелкового пути хоккейная "Лада" в Тюмени встретилась с "Рубином". Матчем против действующего обладателя Кубка Петрова тольяттинцы завершили четырехматчевую выездную серию, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

По итогам игры счет составил- 3:4 бул (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 0:1).

"Игра была интереснейшая, результативная, с интригой и никак не могла закончиться, — рассказал главный тренер "Лады" Валерий Белов. — Победа нам была сегодня нужнее, ведь у нас до этого было три поражения подряд. Будем считать, что наш игрок был сегодня хладнокровней. Игра была и боевая, и зрелищная. Равные соперники, я думаю, что всем понравился этот матч".