В 2022 г. в Самарской области количество пожаров в сократилось вдвое

В четверг, 1 декабря, состоялось заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участники заседания акцентировали внимание на рассмотрении вопросов пожарной безопасности, проанализировали итоги прохождения на территории Самарской области весенне-летнего сезона. По сравнению с предыдущим годом было отмечено значительное улучшение показателей пожароопасного периода. Так, с 15 апреля по 15 октября 2022 года в регионе в целом зарегистрировано 3843 пожара, в то время как в прошлом году произошло 8339 пожаров.

"Вдвое сократилось количество пожаров, почти вдвое сократилось количество погибших. Безусловно, здесь нам помогла погода, не было такой изнуряющей жары, как в 2021 году. Также хочу отметить хорошую работу муниципалитетов, областного министерства лесного хозяйства, направленную на профилактику пожаров. Мы действительно системно занимались вопросами создания противопожарных полос, ликвидировали свалки на границах населенных пунктов, которые примыкают к лесному фонду, проводили большую профилактическую работу с населением. Все это в целом дало такой результат", — считает председатель областного правительства.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов сообщил, что основной причиной пожаров в этом году стало неосторожное обращение с огнем (2677 пожаров). Среди других причин — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поджог, нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано на открытых территориях.

В пожароопасный период 2022 года на территории Самарской области произошло 960 природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшение на 74,7%), из них 29 лесных пожаров (их количество снизилось в 6 раз). Площадь лесных пожаров составила 65,9 гектаров, сократившись в 39,8 раз. Площадь пожаров, произошедших в результате возгорания сухой травянистой растительности, составила 78,2 Га, что также значительно меньше прошлого года.

Основной причиной пожаров, связанных с возгоранием сухой травянистой растительности, а также лесных пожаров, также стало неосторожное обращение с огнём.

По результатам проверок по природным пожарам возбуждено 74 административных расследования. За нарушение порядка выжигания сухой травянистой растительности стерни, пожнивных остатков, сжигания мусора, а также разведения костров составлено 40 протоколов об административных правонарушениях. Привлечено к административной ответственности 39 граждан и 1 должностное лицо.

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего периода увеличивается риск возникновения пожаров по причинам нарушения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования, печей и дымоходов, теплогенерирующих агрегатов.

"Особое внимание мы уделяем профилактической работе, повышению грамотности населения в отношении мер пожарной безопасности. Подключаем старших по домам, средства массовой информации. Еще раз всех призываю к соблюдению правил пожарной безопасности, ответственному отношению к этим вопросам. Это позволит обезопасить ваши жизни и убережет имущество от огненной стихии", — обращается к жителям Самарской области Виктор Кудряшов.

Стоит отметить, что с 2020 года в Самарской области на безвозмездной основе автономными пожарными извещателями было оборудовано 5523 места проживания многодетных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. Был установлен 8625 пожарный извещатель.

Еще одной важной темой совещания стали принятые в регионе меры, направленные на обеспечение безаварийной работы объектов системы жилищно-коммунального хозяйства области в текущий отопительный период.

С докладом выступил заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Стрельников. Он сообщил, что теплоснабжение на территории региона осуществляется в штатном режиме. Всего к зиме подготовлено 23566 многоквартирных домов жилищного фонда, 2147 котельных, 3453,7 км тепловых сетей (кроме того, муниципальными образованиями Самарской области переложено 40 км тепловых сетей); 11834,7 км водопроводных сетей (дополнительно муниципалитетами переложено 26,7 км сетей водоснабжения). Также к отопительному периоду вовремя подготовлены все учреждения образования — 2232 объекта, в том числе 655 школ и 279 детских садов, медицинские учреждения (1327 объектов), учреждения культуры (1148 объектов), учреждения опеки, попечительства и социальной поддержки — 332 объекта.

"Прошлый отопительный период мы прошли без аварий, в том числе благодаря тому, что регион системно занимается вопросами перекладки сетей, модернизацией теплоисточников. В то же время, износ сетей остается высоким, достаточно большой процент тепловых и водопроводных сетей нуждается в замене. Поэтому расслабляться нельзя, и все должны быть максимально готовы оперативно устранять аварийные ситуации в случае их возникновения", — поставил задачу Виктор Кудряшов.

Для того чтобы отопительный период прошел с минимальными рисками, предприятиями жилищно-коммунального комплекса Самарской области в полном объеме созданы запасы топлива, резервные источники электроснабжения, тепловые центры, силы и средства для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения. Так, запасы жидкого резервного топлива созданы в объеме 6 301 тонны (114% от необходимых запасов), сжиженного газа в газохранилищах (резервное топливо) заготовлено в объеме 184,6 тыс. м3 (124%), угля — 1580 тонн.

Для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ Самарской области в ресурсоснабжающих организациях и органах местного самоуправления подготовлены 837 аварийных бригад, полностью обеспеченных необходимыми транспортными средствами. На 100% создан запас материально-технических ресурсов и оборудования для ремонтных работ. Кроме того, органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями проверены резервные источники электроснабжения и тепловые центры, все они готовы к использованию. Всего в нашем регионе есть 1092 резервных источника, в том числе 701 передвижных и 341 стационарных, один энергопоезд, 6 передвижных тепловых центров.49 единиц резервных источников электроснабжения принадлежат территориальным сетевым организациям.