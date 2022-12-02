В честь дня рождения музей Алабина проведет серию мастер-классов и лекций

В воскресенье, 4 декабря, в 14:00 музей Алабина приглашает самарцев на свое 136-летие. Гостей ждут лекции, мастер-классы и другие мероприятия.
В 14:00 пройдет лекция: "Бентозух Гусевой и другие древние амфибии". В 15:00 — лекция "Экспозиция музея им. П. В. Алабина "Со Дна в Космос", в 16:00 — лекция "Самарский модернизм".
Для юных гостей развлекательная программа начнется с 14:00: зрителей ждет инсталляция "Картонная Самара", мастер-класс "Свечи из вощины". В 15:00 пройдет мастер-класс "Подарок для Музея", а в 16:00 — мастер-класс "Тетерки и их орнаменты".
Также, в 14:15 и 17:15 состоится экскурсия от Анастасии Чекмасовой.
В 15:00 пройдет мастер-класс "Гибридные арт-объекты и случайные сборки" (12+) и экскурсии по постоянной экспозиции музея.
С 16:00 зрители смогут послушать джазовый концерт.
Кроме того, с 14:00 каждый час стартует лекция "Волшебные травы и их свойства" с дегустацией напитков.
Вход платный: взрослый билет 200 рублей, детский — 150 рублей.
Последние комментарии
Молодца! Хорошее начало!
Можно порадоваться за музей.
только русский солдат? что за великодержавный шовинизм?
Восточное искусство очень самобытное и оригинальное, особенно для нас. Сама недавно увлеклась искусством Японии, но к сожалению даже на таких масштабных аукционах, как виолити выбор не очень велик, ну или я плохо ищу пока
Великолепный мастер. Пейзажи Николая просто живут. Постараюсь попасть на выставку.