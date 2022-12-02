В честь дня рождения музей Алабина проведет серию мастер-классов и лекций

В воскресенье, 4 декабря, в 14:00 музей Алабина приглашает самарцев на свое 136-летие. Гостей ждут лекции, мастер-классы и другие мероприятия.

В 14:00 пройдет лекция: "Бентозух Гусевой и другие древние амфибии". В 15:00 — лекция "Экспозиция музея им. П. В. Алабина "Со Дна в Космос", в 16:00 — лекция "Самарский модернизм".

Для юных гостей развлекательная программа начнется с 14:00: зрителей ждет инсталляция "Картонная Самара", мастер-класс "Свечи из вощины". В 15:00 пройдет мастер-класс "Подарок для Музея", а в 16:00 — мастер-класс "Тетерки и их орнаменты".

Также, в 14:15 и 17:15 состоится экскурсия от Анастасии Чекмасовой.

В 15:00 пройдет мастер-класс "Гибридные арт-объекты и случайные сборки" (12+) и экскурсии по постоянной экспозиции музея.

С 16:00 зрители смогут послушать джазовый концерт.

Кроме того, с 14:00 каждый час стартует лекция "Волшебные травы и их свойства" с дегустацией напитков.

Вход платный: взрослый билет 200 рублей, детский — 150 рублей.