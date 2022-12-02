При тушении пожара 35 человек эвакуировали из дома на ул. Чапаевской в Самаре

В четверг, 1 декабря, примерно в 15:55 в Самаре произошел пожар на ул. Чапаевская, 120. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном управлении МЧС России.

Горели домашние вещи в квартире на площади 15 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с ним были направлены 25 человек. Пожар удалось ликвидировать в 16:24.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что из здания было эвакуировано 35 человек.