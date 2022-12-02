На трассе в Безенчукском районе сгорел автобус ПАЗ

Утром в четверг, 1 декабря, на 17-м километре трассы Самара - Волгоград - Осинки - Безенчук в Безенчукском районе сгорел автобус ПАЗ.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 6:07. В тушении транспортного средства участвовали три человека, которые, используя одну автоцистерну, ликвидировали пожар в 6:41.

Однако в результате пожара автобус полностью выгорел. О пострадавших не сообщается. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.