В Нижнем Новгороде прошло совещание по реализации федерального проекта "Оздоровление Волги"

В четверг, 1 декабря, в Нижнем Новгороде заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко провела совещание о реализации федерального проекта "Оздоровление Волги". В нем принял участие полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

На совещании были рассмотрены текущие результаты реализации федерального проекта "Оздоровление Волги", обсуждены вопросы, касающиеся продления действия данного федерального проекта после 2024 года в составе нового объединенного федерального проекта по оздоровлению водных объектов, а также создания единого информационного ресурса о питьевых источниках водоснабжения.

Самарская область также принимает участие в реализации региональной составляющего федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". "По итогам прошлого года Самарская и Нижегородская области показали в ней лучшие результаты. Зафиксировано значительное снижение по сбросу вредных веществ до контрольных значений, которые были определены в нацпроектах", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках обсуждения исполнения федерального проекта.

Так, для достижения ключевых показателей проекта "Оздоровление Волги" на территории Самарского региона запланировано построить или реконструировать 28 объектов водоотведения в 10 городских округах (Самара, Тольятти, Жигулевск, Отрадный, Октябрьск, Нефтегорск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск и Сызрань) и в 4 муниципальных районах Самарской области (Елховский, Приволжский, Нефтегорский, Безенчукский).

Пять объектов уже введены в эксплуатацию. Это очистные сооружения в г. Сызрань, г. Жигулевск, г. Октябрьск и станция УФ-обеззараживания на ГОКС в г. Самара (1-й этап ГОКСа), которые позволили снизить объем стоков на 52,42 млн. куб. м. в год.

В 2023 году планируется к реализации еще 7 объектов водоотведения: в м. р. Елховский, г. о. Самара, г. о. Жигулевск, с. Приволжье (м.р. Приволжский), п. г. т. Безенчук (м.р. Безенчукский) и 2 объектов в г. Нефтегорск. Ввод в реализацию этих объектов позволит дополнительно снизить отводимые стоки в Волгу в общем объеме 250, 67 млн куб. м ежегодно. Частично объекты будут введены в эксплуатацию уже в следующем году, часть начнут работать в 2024 году.

Существенный вклад в оздоровление Волги вносят общественные и волонтерские организации Самарской области. Общественная палата Самарской области на протяжении 5 лет реализует проект "Живая Волга", в рамках которого проходит освобождение акватории Волги и ее притоков от браконьерских сетей, а также ежегодно выпускается молодь стерляди.

"Десять лет во взаимодействии с органами власти Самарской области и профильным министерством представители региональной Общественной палаты планомерно реализуют проект "Неси добро", в рамках которого экологические активисты собирают и утилизируют выброшенный на береговую линию мусор. В этом году было очищено 42 км прибрежной линии, в прошлом году эта цифра составила 50 км, причем в границах национального парка "Самарская лука", - отметил куратор проекта, заместитель председателя ОПСО, член ОПРФ Павел Покровский.

В рамках прошедшего совещания о реализации федерального проекта "Оздоровление Волги" в Нижнем Новгороде Игорь Комаров обратил внимание участников на то, что за период реализации федерального проекта проделана большая работа, но есть отдельные недостатки, требующие решения на федеральном и региональном уровне.

"Для комплексного решения задачи необходимо принятие решений по снижению антропогенной нагрузки на Волгу и ее притоки. В настоящее время уже ведется работа по формированию единого федерального проекта по экологическому оздоровлению водных объектов. Действительно этот вопрос крайне актуальный и требует скорейшего решения. При этом есть свои особенности водных бассейнов и территорий. Важно при унификации механизмов сохранить индивидуальный подход к решению вопросов оздоровления Волги и развития приволжских регионов, в том числе с учетом количества проживающих граждан, их роли в промышленности и сельском хозяйстве", - подчеркнул Игорь Комаров.

Данные вопросы, в том числе через призму развития туризма, неоднократно рассматривались на окружных советах с участием глав регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и экспертов.

Полпред отметил, что аппарат полномочного представителя ведет активную работу в рамках деятельности рабочей группы Госсовета, которой формируется комплексная программа "Великий Волжский путь", в том числе инициировано рассмотрение ряда вопросов и в целом подхода к определению Волги в качестве единой геостратегической территории.

Игорь Комаров акцентировал внимание участников, что "очищение воды одной из крупнейших рек и ее притоков в совокупности с улучшением экологической ситуации даст мультипликативный эффект и, конечно, положительно скажется на развитии потенциала регионов".