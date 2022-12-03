В ПФО проходит первый всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ"

В Нижнем Новгороде с 1 по 3 декабря проходит Всероссийский ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ". Дискуссионную площадку в день открытия форума посетили заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, помощник президента РФ Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров, генеральный директор Национального ESG-альянса Андрей Шаронов, первый заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Александр Ведяхин, генеральный директор компании ППК "РЭО" Денис Буцаев.

В повестке - обсуждение вопросов популяризации принципов устойчивого развития в регионах России, вовлечение субъектов Российской Федерации в реализацию стратегии развития ESG, поддержание уже достигнутых изменений и формирование новой модели сотрудничества между государством и бизнесом.

Открывая форум, заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что "ESG, безусловно - это живая повестка, потому что начинается она с экологичности, а экологичность начинается с культуры взаимодействия социума, человека, общества, государства, бизнеса. Для Российской Федерации держать в поле зрения экологические вопросы очень важно. Большая страна, первое место в мире по площади, второе место в мире по запасам пресной воды, конечно для нас экологический путь развития - это ключевой вопрос".

"Нам нужно определить и задать вектор, чтобы люди именно нашей страны жили устойчиво, комфортно и успешно. С одной стороны, не нужно копировать западные страны, потому что они смотрят на устойчивое развитие со своей стороны, а мы должны - со своей. Сознание, созидание - это правильные слова, которые говорят о будущем не только для нас, но и для наших детей и внуков. Поэтому мы должны строить такую страну, чтобы ее не стыдно было передавать своим потомкам. Это и есть повестка устойчивого развития - та повестка, о которой мы должны говорить", - сказал на открытии форума Максим Орешкин.

В ходе дискуссии Игорь Комаров отметил, что долгосрочное развитие определяет необходимость ESG. Так, определенные указом президента России Владимира Путина показатели для оценки эффективности деятельности глав регионов во многом пересекаются с ESG повесткой.

Полномочный представитель также рассказал, что в рамках кураторства заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко в ПФО реализуются прорывные проекты социально-экономического развития, большинство из которых учитывают принципы ESG. В их числе: создание трех карбоновых полигонов (в Башкортостане, Чувашии и Оренбургской области), развитие электротранспорта в 5 регионах (Удмуртская Республика, Нижегородская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области), создание условий для очистки рек и водоемов, обеспечения чистой водой населения в 5 регионах (Республика Татарстан, Оренбургская, Пензенская, Самарская и Ульяновская области).

"Это говорит о том, что, во-первых, есть хорошие пилотные проекты; во-вторых, руководители регионов инициировали такую работу, понимая важность этой повестки", - сказал Игорь Комаров.

Так, в настоящее время в рамках развития скоростных пассажирских перевозок в межрегиональном сообщении Правительство Самарской области совместно с представителями из Республики Татарстан и Ульяновской области прорабатывает финансовую модель реализации проекта по запуску маршрута "Самара - Ульяновск - Казань". На основании анализа существующего и потенциального пассажиропотока этот проект был определен как наиболее перспективный для региона: он способен связать между собой крупные индустриальные, деловые и культурные центры Среднего Поволжья с общей численностью населения более 8 млн человек. Напомним, с 28 июля 2022 года начаты скоростные перевозки пассажиров по пригородным маршрутам в с. Ширяево и Винновку (монастырь) с использованием судов на подводных крыльях типа "Валдай-45Р" на 45 пассажирских мест. Время в пути сократилось с 2 часов 20 мин. до 40 минут соответственно.

В рамках проекта по развитию сети электротранспорта в регионах ПФО по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на протяжении двух лет на опытной эксплуатации находился электробус белорусского производства. Электробус работал на пилотном межмуниципальном маршруте № 108 "Губернский рынок - Южный город". По отзывам граждан и заключению администрации Самары электробус подтвердил целесообразность его дальнейшей эксплуатации. В итоге принято решение и подготовлен проект постановления правительства Самарской области о приобретении электробуса.

Развитие сети электротранспорта в регионе позволяет улучшить сразу два важных аспекта, обеспечивающих высокий уровень жизни в Самарской области: во-первых решается вопрос по расширению парка общественного транспорта, во-вторых снижается антропологическая нагрузка - электробусы создают разумную экологическую альтернативу автомобильному транспорту.

В рамках дискуссии на Всероссийском форуме ESG-форум "СО.ЗНАНИЕ" полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что для дальнейшего эффективного внедрения ESG на местах необходим обмен лучшими практиками, применение мер поддержки и инструментов управления с учетом региональной специфики, а также обратной связи от населения и бизнеса.