В Самаре сгорел аптечный павильон, пострадавших нет

Утром в воскресенье, 4 декабря, на 18-м километре Московского шоссе в Самаре загорелась аптека.

Сообщение о пожаре на Московском шоссе 18-й км, дом 2 поступило на пульт дежурного в 10:50. На место приехало несколько пожарных машин.

Площадь пожара составила 30 кв. м. Ликвидировать огонь удалось к 11:01. На месте ЧП работали 4 единицы техники и 18 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

В пожаре никто не пострадал.