В Самаре при обрушении потолка в жилом доме пострадал мужчина

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В воскресенье, 4 декабря, в 02:21 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение об обрушении потолочного перекрытия в квартире жилого многоквартирного дома на ул. Воронежская, 28 в Промышленном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.