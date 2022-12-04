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Хоккей Спорт

Новокуйбышевский "Нефтяник" выиграл кубок области по мини-хоккею

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ледовом дворце "Роснефть Арена" прошли соревнования на кубок области по мини-хоккею. За победу в кубке боролись четыре команды - новокуйбышевский "Нефтяник", самарский "Бенди клуб", чапаевский "Луч" и тольяттинский "Азот".

Напомним, что игроки этих команд уже встречались в Новокуйбышевске 24 октября. В этот день в "Роснефть Арене" прошел первый областной турнир по хоккею с мячом сезона 2022–2023 года. Участие в нем могли принимать игроки старше 45 лет.

Сильнейшей командой оказался тольяттинский "Азот", который на турнире победил всех соперников: Самару со счетом 8:1, Чапаевск - 7:4, Новокуйбышевск - 6:3.

Но на этот раз новокуйбышевцы не дали соперникам шансов на победу. И хотя игра с тольяттинцами закончилась ничьей со счетом 6:6, в остальных встречах "Нефтяник" лидировал. Второе место у "Азота", третье у самарского "Бенди клуба".

Лучшим вратарем соревнований стал Дмитрий Шкварковский, а лучшим защитником Клим Черкасов из новокуйбышевского "Нефтяника".

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