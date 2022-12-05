"Лада" расторгла контракты с двумя хоккеистами

Хоккейный клуб "Лада" по обоюдному согласию сторон расторг контракты с вратарем Ильей Папенковым и нападающим Максимом Елькиным.
Хоккейный клуб "Лада" заключил юниорский контракт с вратарем Сергеем Шевченко. Контракт на три сезона заключен с нападающим Михаилом Снигиревым.
Шевченко будет выступать под 20 номером, а Снигирев под 39.
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