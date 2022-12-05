В Тольятти по горячим следам задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Audi Q3

В понедельник, 5 декабря, около 3:30 неподалеку от дома быта "Орбита" на ул. Революционная, 52 в Автозаводском районе Тольятти загорелся автомобиль Audi Q5, об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На размещенном ролике очевидца запечатлен автомобиль, передняя часть которого объята пламенем, рядом с которым припаркован еще один автомобиль.

В ГУ МЧС России информацию о пожаре подтвердили. На тушение выезжали семь человек. На месте происшествия горел автомобиль Audi. Пожар ликвидирован в 3:57. Его причина устанавливается.

"Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В областной полиции уточнили, что сотрудниками патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержан подозреваемый — 48-летнний житель Тольятти.