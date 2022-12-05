Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей

Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь готов к приему гостей, сообщает министерство туризма Самарской области.
Посетить туристический объект можно в выходные и праздничные дни с 10:00 (последний заезд осуществляется в 15:00) и в будние дни — только по предварительной заявке.
Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле (только на внедорожнике или кроссовере с полным приводом на шипованной резине) или можно воспользоваться услугой подъема от КПП до начала пешеходной тропы.
Стоимость пропуска: 402 рубля с человека, льготный билет будет стоить 250 рублей (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Услуга подъема обойдется в 1 тысячу рублей (в стоимость входит четыре посадочных места).
Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом).
Находясь на особо охраняемой природной территории следует помнить следующие правила:
— нахождение за пределами экскурсионных объектов, съезд с маршрута, сход с настила/тропы является нарушением режима особой охраны территорий государственных природных заповедников и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
— запрещается запускать беспилотные летательные аппараты, устраивать привалы, разводить костры, оставлять мусор, включать приборы с громким звуком, собирать дикоросы, кормить диких животных;
— запрещается пребывание на территории с домашними животными.