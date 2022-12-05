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Туризм Общество

Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей

ЖИГУЛЕВСК. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь готов к приему гостей, сообщает министерство туризма Самарской области.

Посетить туристический объект можно в выходные и праздничные дни с 10:00 (последний заезд осуществляется в 15:00) и в будние дни — только по предварительной заявке.

Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле (только на внедорожнике или кроссовере с полным приводом на шипованной резине) или можно воспользоваться услугой подъема от КПП до начала пешеходной тропы.

Стоимость пропуска: 402 рубля с человека, льготный билет будет стоить 250 рублей (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Услуга подъема обойдется в 1 тысячу рублей (в стоимость входит четыре посадочных места).

Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом).

Находясь на особо охраняемой природной территории следует помнить следующие правила:
— нахождение за пределами экскурсионных объектов, съезд с маршрута, сход с настила/тропы является нарушением режима особой охраны территорий государственных природных заповедников и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;
— запрещается запускать беспилотные летательные аппараты, устраивать привалы, разводить костры, оставлять мусор, включать приборы с громким звуком, собирать дикоросы, кормить диких животных;
— запрещается пребывание на территории с домашними животными.

Гид потребителя

Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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