Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь открыт для посетителей

Экскурсионный маршрут "Стрельная гора" вновь готов к приему гостей, сообщает министерство туризма Самарской области.

Посетить туристический объект можно в выходные и праздничные дни с 10:00 (последний заезд осуществляется в 15:00) и в будние дни — только по предварительной заявке.

Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле (только на внедорожнике или кроссовере с полным приводом на шипованной резине) или можно воспользоваться услугой подъема от КПП до начала пешеходной тропы.

Стоимость пропуска: 402 рубля с человека, льготный билет будет стоить 250 рублей (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Услуга подъема обойдется в 1 тысячу рублей (в стоимость входит четыре посадочных места).

Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом).