При тушении пожара в Новокуйбышевске нашли тело погибшего

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 4 декабря, примерно в 8:11, начался пожар в ГК "Трест 25" в Новокуйбышевске. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.