Под Самарой сгорел BMW в мкр. Крутые Ключи

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В воскресенье, 4 декабря, в 14:17, загорелась машину у дома № 54 на бульваре Финютина в мкр. Крутые Ключи в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.