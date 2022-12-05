Преподавательницу самарского вуза оштрафовали за 15 взяток

Мировой суд Октябрьского района Самары вынес приговор преподавательнице вуза, готовящего специалистов в сфере транспорта. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Женщину признали виновной в 15 эпизодах мелкого взяточничества (не более 10 тыс. рублей). В мае 2021 г. через старосту группы она получила от 15 студентов по 8 тыс. руб. за успешную защиту курсовой работы и сдачу экзамена.