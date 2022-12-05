Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона

В понедельник, 5 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с многодетными матерями региона. В ней приняли участие женщины, воспитывающие пять и более детей, взявшие на попечение детей из ЛНР и ДНР, мамы участников СВО и самарцев, которые помогают восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, а также жительницы региона, внесшие особый вклад в развитие области.
Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды. Дмитрий Азаров отметил, что сегодня внимание государства и лично президента страны к вопросам поддержки семей и помощи детям - колоссальное: "Владимир Владимирович Путин на протяжении всех лет руководства страной уделяет повышенное внимание поддержке семей с детьми. Вы знаете, что все новые и новые меры вводятся, действующие меры корректируются в лучшую сторону. Меры поддержки будут совершенствоваться, вне всякого сомнения".
В Самарской области действует 35 мер поддержки семей с детьми. Как добавил губернатор, колоссальный импульс работе по защите материнства, развитию института семьи, созданию условий для гармоничного воспитания детей придали национальные проекты, инициированные президентом страны, а также комплекс мероприятий в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Владимиром Путиным. Все это позволило добиться ощутимых результатов и в Самарской области.
"Мы за короткий период построили уже 50 новых детских садов и 9 школ, еще 9 школ у нас в планах. Отремонтировали и построили новые школы искусств, дома культуры, учреждения здравоохранения, спортивную инфраструктуру. Численность этих объектов идет на сотни", - подчеркнул глава региона.
Наравне с федеральными мерами поддержки семей и детей в Самарской области действуют и региональные. Так, с 2020 года по инициативе Дмитрия Азарова мамам, у которых появился на свет первенец, вручаются подарочные наборы "Наше сокровище". Это набор одежды и принадлежностей, которые потребуются на первых месяцах жизни ребенка.
"Конечно, очень рад, что акция, которую мы начали в 2020 году, сегодня пользуется уважением. С удовольствием этот подарок получают молодые мамы", - сказал Дмитрий Азаров.
На встрече с губернатором многодетные мамы рассказали о своих семьях, общественно значимой работе, которой они занимаются. Так, Ольга Волкова, мама троих детей и бабушка троих внуков, сообщила о своем волонтерском проекте по поддержке участников СВО: "Мы под руководством общественного фонда "Русский порядок" плетем маскировочные сети для наших бойцов, которые на фронте. Наше самарское отделение совсем недавно включилось в работу, мы только начинаем и пока нам удается в неделю сплести и отправить 23-24 сети. К нам приходят люди в свободное от работы время, обучаются, подключился Красный Яр, поселок Управленческий".
Губернатор поздравил Ольгу Волкову с Днем добровольца, который отмечается сегодня, 5 декабря. "Добровольческое движение очень развито в Самарской области. Низкий поклон всем добровольцам, всем волонтерам, которые по зову сердец приходят на помощь людям, когда эта помощь нужна. У нас люди талантливые и неравнодушные, главное наше богатство", - сказал глава региона.
Швейный коворкинг располагается в ТЦ "Московский". Проекту, по словам Ольги Волковой, очень нужны волонтеры, которые помогут изготовить больше необходимых для фронта изделий. Плетение - не очень сложная работа. В нее включилась и 11-летняя младшая дочь Ольги, когда узнала, что каждая такая сеть может спасти чью-то жизнь.
По мнению главы региона, очень важно, когда дети сами проявляют инициативу: "Это им дает и осознание, что такое свой вклад в защиту Отечества, что такое быть полезным обществу, и возможность себя проявить. Для этого все возможности мы стараемся создавать в Самарской области. Чувствовать себя востребованным - очень важно для человека любого возраста, в том числе, для самых юных граждан нашей страны".
В ходе встречи губернатор отдельно выделил тему поддержки семей самарских военнослужащих. Глава региона отметил, что предметно занимается вопросами, связанными с подготовкой земляков к участию в СВО, и выразил благодарность всем матерям защитников Отечества за воспитание достойных сыновей, настоящих патриотов своей Родины.
"Конечно, семьи военнослужащих, наших самарских защитников Отечества, сегодня в зоне нашего особого, пристального внимания. Вы знаете, что я проехал все воинские части, где размещались мобилизованные граждане, встречался с нашими земляками. Встретился с защитниками Отечества и перед их отправкой уже непосредственно в зону специальной военной операции, чуть раньше их побывал в расположении армии, проговорил еще раз дальнейшую подготовку, обучение, размещение и много других вопросов, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы гордимся нашими защитниками Отечества. Низкий поклон матерям, которые воспитали таких сыновей, которые сегодня встали на защиту наших интересов, страны, народа и всего, что нам дорого и свято".
С целью оказания всесторонней помощи военнослужащим и их близким по инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области был создан социальный паспорт каждой семьи защитника Отечества. Регион первым в стране приступил к разработке такой системы, которая направлена на оказание адресной и оперативной помощи по всем возникающим вопросам - от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до устранения коммунально-бытовых проблем. Обращения, которые фиксируются на специальной цифровой платформе, сразу берутся в работу уполномоченными органами власти для решения.
"Когда отец, муж защищает интересы Родины, наш святой долг в этот момент подставить плечо, мы должны в полной мере позаботиться о семье военнослужащего. И постараемся сделать так, чтобы эта поддержка чувствовалась буквально каждый день, а реакция на обращения была незамедлительной. Во всяком случае, на это нацеливал своих коллег из министерств, муниципалитетов", - сказал губернатор.
Людмила Евтюхина из Новокуйбышевска поблагодарила губернатора за поддержку семей военнослужащих. Она воспитывает восьмерых детей, ее старший сын был мобилизован для участия в СВО и сейчас проходит боевое слаживание. По мнению Людмилы Евтюхиной, сейчас очень важно единство в поддержке бойцов СВО. Примером мужества для нее стала руководитель женсовета второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина.
"Как-то понимаешь, что мы должны все сплотиться. Кто нас защитит, если не наши дети, наши мужья. В свете нынешних событий понимаешь, насколько мы должны быть достойны наших дедов, прадедов, которые в 1945-м отстаивали интересы нашей Родины. Фактически в такое же время и мы живем, идет борьба с этим злом. Мы гордимся своим сыном", - отметила она.
У жительницы Самары Ирины Швед, военнослужащей, участие в СВО принимают сын и муж. "Я тоже была в командировке, недавно вернулась, с сыном удалось увидеться один раз, мужу предоставили отпуск, два дня назад он вернулся домой. Большое спасибо вам, Дмитрий Игоревич, и всем жителям Самарской области, которые помогают нашим военнослужащим, мобилизованным, оказывают содействие. Это всем очень нужно, большая поддержка", - поблагодарила она.
Губернатор поддержал ее предложение о создании цикла передач о женах и матерях, чьи мужья и сыновья принимают участие в СВО. "А к 15 мая 2023 года, когда мы отмечаем День семьи, чествовали бы этих женщин", - добавила она.
"То, что женщины полны решимости, мы увидели в той акции, которая была инициирована женсоветом второй гвардейской армии, который Екатерина Колотовкина возглавляет. Конечно, это не просто фотографии в кителе мужа. Это что-то гораздо глубже. Они сами защитницы. Они тот тыл, который позволяет там, на передовой, чувствовать полную уверенность. Я говорил об этом и президенту: пусть все знают, в том числе наши враги, что за каждым бойцом стоит российская женщина - любящая, сильная. А значит, вся страна", - подчеркнул губернатор.
Обсудили на встрече вопросы помощи жителям Донбасса в восстановлении мирной жизни. Наталья Дильдина из Самары - мама главного инженера, работающего в самарской строительной компании, который принимал участие в ремонте школ города Снежное.
"Когда объявили, что в Снежном нужна помощь - он сразу вызвался, дал свое согласие поехать. Сын рассказывал: местные жители так были тронуты тем, что им помогают восстанавливать город, что некоторые снежнянцы, когда смотрели, что идет ремонт школ, плакали от радости", - рассказала женщина.
Губернатор напомнил, что в этом году благодаря жителям Самарской области, волонтерам, помощи бизнеса и строительных компаний региона в Снежном было приведено в порядок 82 объекта, направлялась гуманитарная помощь.
Среди многодетных мам на встрече с губернатором были и те, кто сегодня воспитывает приемных детей из ДНР и ЛНР. Например, жительница Похвистнево Ольга Бебекина рассказала главе региона, что воспитывает 8 приемных детей, из них трое мальчишек прибыли из ДНР, с 2016 года братья жили в детском доме Донецка. Многодетная мама поблагодарила главу региона за материальную помощь, которая очень пригодилась на обустройство детей, покупку им теплой одежды и обуви.
Анастасия Сергеева из Тольятти воспитывает 6 детей и предложила внести изменения в школьную программу уроков технологии: "На уроках труда мальчики должны учиться что-то делать своими руками, мастерить, как и раньше было в наших школах, а сейчас этого нет. Еще, считаю, в старших классах важны уроки начальной военной подготовки". Дмитрий Азаров пригласил Анастасию Сергееву выступить с предложениями на областном родительском собрании.
Мария Пурина, мама 6 детей из Тольятти, поделилась с губернатором впечатлениями от новой набережной в городе: "Очень преобразилась набережная, детям нравится, детские и спортивные площадки. Спасибо Вам!" Глава региона отметил, что в Тольятти теперь - одна из лучших набережных в стране. "Тольяттинцы обращались ко мне, говорили: в Самаре сделали набережную, и нам надо нам. Обещал набережную - и рад, что сделали, очень достойный проект. Во всех городах Самарской области, которые стоят на Волге, сделаны набережные", - отметил Дмитрий Азаров.
Ольга Сидоренкова, которая воспитывает 3 сыновей и 3 дочерей, предложила повысить статус награды "Во славу отцовства": "Я думаю, многие женщины со мной согласятся, потому что мужья этого заслуживают. Они принимают не просто решение родить детей, а воспитать, дать образование, и они все время нас поддерживают во всем".
Дмитрий Азаров инициативу поддержал и напомнил, что есть государственная награда "Родительская слава", которая вручается обоим родителям. Губернатор предложил проработать вопрос введения региональной награды, которая бы вручалась сразу матери и отцу.
В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил матерям государственные награды, знаки отличия "Материнская доблесть", благодарности губернатора, памятные знаки "За служение людям", а также поблагодарил их за колоссальный вклад в развитие региона и страны, а также достойное воспитание детей.
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость