Дмитрий Азаров встретился с многодетными матерями региона

В понедельник, 5 декабря, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с многодетными матерями региона. В ней приняли участие женщины, воспитывающие пять и более детей, взявшие на попечение детей из ЛНР и ДНР, мамы участников СВО и самарцев, которые помогают восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, а также жительницы региона, внесшие особый вклад в развитие области.

Глава региона обсудил с ними вопросы поддержки семей и вручил им государственные награды. Дмитрий Азаров отметил, что сегодня внимание государства и лично президента страны к вопросам поддержки семей и помощи детям - колоссальное: "Владимир Владимирович Путин на протяжении всех лет руководства страной уделяет повышенное внимание поддержке семей с детьми. Вы знаете, что все новые и новые меры вводятся, действующие меры корректируются в лучшую сторону. Меры поддержки будут совершенствоваться, вне всякого сомнения".

В Самарской области действует 35 мер поддержки семей с детьми. Как добавил губернатор, колоссальный импульс работе по защите материнства, развитию института семьи, созданию условий для гармоничного воспитания детей придали национальные проекты, инициированные президентом страны, а также комплекс мероприятий в рамках Десятилетия детства, объявленного в России Владимиром Путиным. Все это позволило добиться ощутимых результатов и в Самарской области.

"Мы за короткий период построили уже 50 новых детских садов и 9 школ, еще 9 школ у нас в планах. Отремонтировали и построили новые школы искусств, дома культуры, учреждения здравоохранения, спортивную инфраструктуру. Численность этих объектов идет на сотни", - подчеркнул глава региона.

Наравне с федеральными мерами поддержки семей и детей в Самарской области действуют и региональные. Так, с 2020 года по инициативе Дмитрия Азарова мамам, у которых появился на свет первенец, вручаются подарочные наборы "Наше сокровище". Это набор одежды и принадлежностей, которые потребуются на первых месяцах жизни ребенка.

"Конечно, очень рад, что акция, которую мы начали в 2020 году, сегодня пользуется уважением. С удовольствием этот подарок получают молодые мамы", - сказал Дмитрий Азаров.

На встрече с губернатором многодетные мамы рассказали о своих семьях, общественно значимой работе, которой они занимаются. Так, Ольга Волкова, мама троих детей и бабушка троих внуков, сообщила о своем волонтерском проекте по поддержке участников СВО: "Мы под руководством общественного фонда "Русский порядок" плетем маскировочные сети для наших бойцов, которые на фронте. Наше самарское отделение совсем недавно включилось в работу, мы только начинаем и пока нам удается в неделю сплести и отправить 23-24 сети. К нам приходят люди в свободное от работы время, обучаются, подключился Красный Яр, поселок Управленческий".

Губернатор поздравил Ольгу Волкову с Днем добровольца, который отмечается сегодня, 5 декабря. "Добровольческое движение очень развито в Самарской области. Низкий поклон всем добровольцам, всем волонтерам, которые по зову сердец приходят на помощь людям, когда эта помощь нужна. У нас люди талантливые и неравнодушные, главное наше богатство", - сказал глава региона.

Швейный коворкинг располагается в ТЦ "Московский". Проекту, по словам Ольги Волковой, очень нужны волонтеры, которые помогут изготовить больше необходимых для фронта изделий. Плетение - не очень сложная работа. В нее включилась и 11-летняя младшая дочь Ольги, когда узнала, что каждая такая сеть может спасти чью-то жизнь.

По мнению главы региона, очень важно, когда дети сами проявляют инициативу: "Это им дает и осознание, что такое свой вклад в защиту Отечества, что такое быть полезным обществу, и возможность себя проявить. Для этого все возможности мы стараемся создавать в Самарской области. Чувствовать себя востребованным - очень важно для человека любого возраста, в том числе, для самых юных граждан нашей страны".

В ходе встречи губернатор отдельно выделил тему поддержки семей самарских военнослужащих. Глава региона отметил, что предметно занимается вопросами, связанными с подготовкой земляков к участию в СВО, и выразил благодарность всем матерям защитников Отечества за воспитание достойных сыновей, настоящих патриотов своей Родины.

"Конечно, семьи военнослужащих, наших самарских защитников Отечества, сегодня в зоне нашего особого, пристального внимания. Вы знаете, что я проехал все воинские части, где размещались мобилизованные граждане, встречался с нашими земляками. Встретился с защитниками Отечества и перед их отправкой уже непосредственно в зону специальной военной операции, чуть раньше их побывал в расположении армии, проговорил еще раз дальнейшую подготовку, обучение, размещение и много других вопросов, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы гордимся нашими защитниками Отечества. Низкий поклон матерям, которые воспитали таких сыновей, которые сегодня встали на защиту наших интересов, страны, народа и всего, что нам дорого и свято".

С целью оказания всесторонней помощи военнослужащим и их близким по инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области был создан социальный паспорт каждой семьи защитника Отечества. Регион первым в стране приступил к разработке такой системы, которая направлена на оказание адресной и оперативной помощи по всем возникающим вопросам - от предоставления медицинской помощи, устройства детей в школу или детский сад до устранения коммунально-бытовых проблем. Обращения, которые фиксируются на специальной цифровой платформе, сразу берутся в работу уполномоченными органами власти для решения.

"Когда отец, муж защищает интересы Родины, наш святой долг в этот момент подставить плечо, мы должны в полной мере позаботиться о семье военнослужащего. И постараемся сделать так, чтобы эта поддержка чувствовалась буквально каждый день, а реакция на обращения была незамедлительной. Во всяком случае, на это нацеливал своих коллег из министерств, муниципалитетов", - сказал губернатор.

Людмила Евтюхина из Новокуйбышевска поблагодарила губернатора за поддержку семей военнослужащих. Она воспитывает восьмерых детей, ее старший сын был мобилизован для участия в СВО и сейчас проходит боевое слаживание. По мнению Людмилы Евтюхиной, сейчас очень важно единство в поддержке бойцов СВО. Примером мужества для нее стала руководитель женсовета второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина.

"Как-то понимаешь, что мы должны все сплотиться. Кто нас защитит, если не наши дети, наши мужья. В свете нынешних событий понимаешь, насколько мы должны быть достойны наших дедов, прадедов, которые в 1945-м отстаивали интересы нашей Родины. Фактически в такое же время и мы живем, идет борьба с этим злом. Мы гордимся своим сыном", - отметила она.

У жительницы Самары Ирины Швед, военнослужащей, участие в СВО принимают сын и муж. "Я тоже была в командировке, недавно вернулась, с сыном удалось увидеться один раз, мужу предоставили отпуск, два дня назад он вернулся домой. Большое спасибо вам, Дмитрий Игоревич, и всем жителям Самарской области, которые помогают нашим военнослужащим, мобилизованным, оказывают содействие. Это всем очень нужно, большая поддержка", - поблагодарила она.

Губернатор поддержал ее предложение о создании цикла передач о женах и матерях, чьи мужья и сыновья принимают участие в СВО. "А к 15 мая 2023 года, когда мы отмечаем День семьи, чествовали бы этих женщин", - добавила она.

"То, что женщины полны решимости, мы увидели в той акции, которая была инициирована женсоветом второй гвардейской армии, который Екатерина Колотовкина возглавляет. Конечно, это не просто фотографии в кителе мужа. Это что-то гораздо глубже. Они сами защитницы. Они тот тыл, который позволяет там, на передовой, чувствовать полную уверенность. Я говорил об этом и президенту: пусть все знают, в том числе наши враги, что за каждым бойцом стоит российская женщина - любящая, сильная. А значит, вся страна", - подчеркнул губернатор.

Обсудили на встрече вопросы помощи жителям Донбасса в восстановлении мирной жизни. Наталья Дильдина из Самары - мама главного инженера, работающего в самарской строительной компании, который принимал участие в ремонте школ города Снежное.

"Когда объявили, что в Снежном нужна помощь - он сразу вызвался, дал свое согласие поехать. Сын рассказывал: местные жители так были тронуты тем, что им помогают восстанавливать город, что некоторые снежнянцы, когда смотрели, что идет ремонт школ, плакали от радости", - рассказала женщина.

Губернатор напомнил, что в этом году благодаря жителям Самарской области, волонтерам, помощи бизнеса и строительных компаний региона в Снежном было приведено в порядок 82 объекта, направлялась гуманитарная помощь.

Среди многодетных мам на встрече с губернатором были и те, кто сегодня воспитывает приемных детей из ДНР и ЛНР. Например, жительница Похвистнево Ольга Бебекина рассказала главе региона, что воспитывает 8 приемных детей, из них трое мальчишек прибыли из ДНР, с 2016 года братья жили в детском доме Донецка. Многодетная мама поблагодарила главу региона за материальную помощь, которая очень пригодилась на обустройство детей, покупку им теплой одежды и обуви.

Анастасия Сергеева из Тольятти воспитывает 6 детей и предложила внести изменения в школьную программу уроков технологии: "На уроках труда мальчики должны учиться что-то делать своими руками, мастерить, как и раньше было в наших школах, а сейчас этого нет. Еще, считаю, в старших классах важны уроки начальной военной подготовки". Дмитрий Азаров пригласил Анастасию Сергееву выступить с предложениями на областном родительском собрании.

Мария Пурина, мама 6 детей из Тольятти, поделилась с губернатором впечатлениями от новой набережной в городе: "Очень преобразилась набережная, детям нравится, детские и спортивные площадки. Спасибо Вам!" Глава региона отметил, что в Тольятти теперь - одна из лучших набережных в стране. "Тольяттинцы обращались ко мне, говорили: в Самаре сделали набережную, и нам надо нам. Обещал набережную - и рад, что сделали, очень достойный проект. Во всех городах Самарской области, которые стоят на Волге, сделаны набережные", - отметил Дмитрий Азаров.

Ольга Сидоренкова, которая воспитывает 3 сыновей и 3 дочерей, предложила повысить статус награды "Во славу отцовства": "Я думаю, многие женщины со мной согласятся, потому что мужья этого заслуживают. Они принимают не просто решение родить детей, а воспитать, дать образование, и они все время нас поддерживают во всем".

Дмитрий Азаров инициативу поддержал и напомнил, что есть государственная награда "Родительская слава", которая вручается обоим родителям. Губернатор предложил проработать вопрос введения региональной награды, которая бы вручалась сразу матери и отцу.

В завершении встречи Дмитрий Азаров вручил матерям государственные награды, знаки отличия "Материнская доблесть", благодарности губернатора, памятные знаки "За служение людям", а также поблагодарил их за колоссальный вклад в развитие региона и страны, а также достойное воспитание детей.