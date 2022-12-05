В самарской ИК-6 во время обыска осужденные набросились на сотрудников с кулаками и угрозами

Следственным отделом отдел по Красноглинскому району города Самары СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества), сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, 25 ноября в ходе проведения внепланового обыска в отряде ИК-6 один несколько осужденных причинили незначительные телесные повреждения сотрудникам ФКУ ИК-6 УФСИН России по Самарской области, а также высказали оскорбления и угрозы в отношении присутствующих сотрудников администрации исправительного учреждения.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления", - сообщают в региональном Следственном Управлении СК РФ.