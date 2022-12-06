К 2026 г. в Самарской области капитально отремонтируют дорогу в Волжском районе

Региональный минтранс ищет подрядчиков, которые выполнят капитальный ремонт дороги регионального значения "Самара –– Волгоград" — Новокуйбышевск 1 на участке км 0+000 — км 1+800, расположенной в Волжском районе.
Контракт рассчитан на 2023–2026 гг. Начальная цена — 164,9 млн рублей. Победитель торгов определится после 23 декабря, сроки выполнения работ — с 1 апреля 2023 г. по 30 сентября 2026 г.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?