К 2026 г. в Самарской области капитально отремонтируют дорогу в Волжском районе

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Региональный минтранс ищет подрядчиков, которые выполнят капитальный ремонт дороги регионального значения "Самара –– Волгоград" — Новокуйбышевск 1 на участке км 0+000 — км 1+800, расположенной в Волжском районе.