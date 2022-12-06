"Лада" обыграла "Ижсталь" - 5:1

Перед матчем с "Ижсталью" в состав "Лады" вернулись Михаил Мокин, Вадим Хлопотов и Степан Стешенко, пропустившие достаточно большое количество матчей из-за травм.
В дебюте игры Глеб Шаборшин неаккуратно сыграл против Михаила Железнова, и хозяева получили численное преимущество на 5 минут.
Алексей Митрофанов и Иван Романов забросили по шайбе, создав хороший задел — 2:0.
Под занавес периода соперники обменялись шайбами: Константин Рыжов в большинстве сократил счет, а лучший снайпер тольяттинцев Никита Аноховский вновь довел преимущество "Лады" до двух шайб (3:1).
В дебюте второго периода Мокин выдал передачу Георгию Бусарову, и тот забивал уже в пустые ворота — 4:1.
В середине матча тольяттинцы больше минуты играли впятером против трех соперников, но счет не изменился.
В концовке гости заменили голкипера шестым полевым игроком, но Романов, отправив шайбу в пустые ворота, оформил дубль, установив окончательный счет — 5:1 победа "Лады".
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