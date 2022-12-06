В Самаре 26 человек тушили часть списанного теплохода ОМ

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В понедельник, 5 декабря, в 13:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на ул. Белорусская, 132 ЗАО "Нефтефлот" в Куйбышевском районе произошел пожар, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по самарской области.