В Самаре 38-летнему работнику завода позвонил неизвестный и предложил заработать в Интернете путем вложения денег в криптовалюту и дальнейшего получения процентов на сайте.
Мужчина поверил собеседнику и оформил кредит на общую сумму 710 тыс. рублей. После чего перевел деньги на продиктованные незнакомцем счета все денежные средства. После этого собеседник перестал выходить на связь.
Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.