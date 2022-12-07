В Самаре заводчанин, желавший заработать на криптовалюте, потерял 700 тыс. рублей

В Самаре 38-летнему работнику завода позвонил неизвестный и предложил заработать в Интернете путем вложения денег в криптовалюту и дальнейшего получения процентов на сайте.

Мужчина поверил собеседнику и оформил кредит на общую сумму 710 тыс. рублей. После чего перевел деньги на продиктованные незнакомцем счета все денежные средства. После этого собеседник перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.