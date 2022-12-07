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Строительство Строительство и недвижимость

Строительство станции метро "Театральная" ожидает новый этап

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Проектная документация на очередной этап получила положительное заключение государственной экспертизы. По сообщению министра строительства Самарской области Николая Плаксина, новый этап строительства самарского метрополитена включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения — вентиляционную камеру и водоотливную установку.

Фото: министерство строительства Самарской области

Сейчас на улицах Галактионовской и Полевой идут работы по обустройству стартового котлована и монтируются инженерные сети. В региональном Минстрое сообщили, что станция "Театральная" будет сооружена открытым способом, но основную проходку проложат закрытым способом. Это даст возможность свести к минимуму перекрытие улиц, что значительно снизит возможные неудобства для жителей города.

Главный ожидаемый результат от появления "Театральной" — удобная логистика, которая свяжет отдаленные районы Самары с ее культурным и историческим центром. 20-25 минут потребуется, чтобы доехать от Безымянки до Ленинского района города. Сейчас этот путь занимает вплоть до полутора часов. По информации областного министерства строительства, выходы из метро будут расположены в районе пересечения Галактионовской и Рабочей и на Галактионовской ближе к гостинице "Лотте".

Новая станция завершит строительство первой линии самарского метрополитена, который станет более востребованным для жителей и гостей областного центра. Полноценный режим работы метро позволит сократить интервалы движения поездов. Метрополитен станет еще более комфортным транспортом, независящим от погоды и наземного движения.

Напомним, "Театральная" — 11-я строящаяся станция на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Архитектурное решение и художественный облик станции разработали специалисты ООО "Волгатрансстрой-проект". В 2021 году регион получил инфраструктурный кредит на окончание строительства первой линии метрополитена. В январе 2022 года началась расчистка территории для строительства станции.

По существующему проекту "Театральная" не будет оборудована эскалаторами, с вестибюлями ее свяжут лестницы. Эта станция мелкого заложения. Запланировано, что конструкция платформы будет колонного типа с двумя вестибюлями и четырьмя лестничными сходами.

Как планируется в областном Минстрое, "Театральную" введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Не исключается и более раннее завершение строительства.

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

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