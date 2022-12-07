Строительство станции метро "Театральная" ожидает новый этап

Проектная документация на очередной этап получила положительное заключение государственной экспертизы. По сообщению министра строительства Самарской области Николая Плаксина, новый этап строительства самарского метрополитена включает в себя станционный комплекс, два однопутных перегонных тоннеля и притоннельные сооружения — вентиляционную камеру и водоотливную установку.

Сейчас на улицах Галактионовской и Полевой идут работы по обустройству стартового котлована и монтируются инженерные сети. В региональном Минстрое сообщили, что станция "Театральная" будет сооружена открытым способом, но основную проходку проложат закрытым способом. Это даст возможность свести к минимуму перекрытие улиц, что значительно снизит возможные неудобства для жителей города.

Главный ожидаемый результат от появления "Театральной" — удобная логистика, которая свяжет отдаленные районы Самары с ее культурным и историческим центром. 20-25 минут потребуется, чтобы доехать от Безымянки до Ленинского района города. Сейчас этот путь занимает вплоть до полутора часов. По информации областного министерства строительства, выходы из метро будут расположены в районе пересечения Галактионовской и Рабочей и на Галактионовской ближе к гостинице "Лотте".

Новая станция завершит строительство первой линии самарского метрополитена, который станет более востребованным для жителей и гостей областного центра. Полноценный режим работы метро позволит сократить интервалы движения поездов. Метрополитен станет еще более комфортным транспортом, независящим от погоды и наземного движения.

Напомним, "Театральная" — 11-я строящаяся станция на пересечении улиц Галактионовской и Красноармейской. Архитектурное решение и художественный облик станции разработали специалисты ООО "Волгатрансстрой-проект". В 2021 году регион получил инфраструктурный кредит на окончание строительства первой линии метрополитена. В январе 2022 года началась расчистка территории для строительства станции.

По существующему проекту "Театральная" не будет оборудована эскалаторами, с вестибюлями ее свяжут лестницы. Эта станция мелкого заложения. Запланировано, что конструкция платформы будет колонного типа с двумя вестибюлями и четырьмя лестничными сходами.

Как планируется в областном Минстрое, "Театральную" введут в эксплуатацию уже в 2024 году. Не исключается и более раннее завершение строительства.