"Ладья" в овертайме победила "Реактор"

В среду, 7 декабря, "Ладья" встречалась в Нижнекамске с местным "Реактором".
К 15-й минуте хозяева забросили три шайбы и повели 3:0. До перерыва Александр Бажухин отыграл одну шайбу.
Во втором периоде Богдан Чумаков сократил счет до минимума, но хозяева вновь увеличили счет — 4:2.
В концовке третьего периода Данила Гроза и Глеб Лачинов сравняли счет — 4:4.
В овертайме победу тольяттинцам принес Остап Маслов.
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