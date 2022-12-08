"Ладья" в овертайме победила "Реактор"

В среду, 7 декабря, "Ладья" встречалась в Нижнекамске с местным "Реактором".

К 15-й минуте хозяева забросили три шайбы и повели 3:0. До перерыва Александр Бажухин отыграл одну шайбу.

Во втором периоде Богдан Чумаков сократил счет до минимума, но хозяева вновь увеличили счет — 4:2.

В концовке третьего периода Данила Гроза и Глеб Лачинов сравняли счет — 4:4.

В овертайме победу тольяттинцам принес Остап Маслов.