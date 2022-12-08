ХК "Лада" обыграл "Нефтяник" - 3:0

Очередным соперником "Лады" был альметьевский "Нефтяник", набравший отличный ход после сложного старта.
Уже на 2-й минуте шайба побывала в воротах экс-вратаря волжан Александра Скрынника: отбив дальний бросок Никиты Бобряшова вратарь гостей потерял шайбу из виду, чем воспользовался Иван Романов — 1:0.
На 27-й минуте Никита Аноховский забросил вторую шайбу хозяев. Вскоре тольяттинцам почти две минуты пришлось защищаться против пятерки гостей, но оборона хозяев и Александр Трушков выстояли.
На 35-й минуте Владислав Червоненко довел счет до 3:0. Этот счет не изменился до финальной сирены. Для голкипера волжан этот матч стал третьим в сезоне, в котором он не пропустил ни шайбы (39 бросков).
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