В правительстве региона обсудили планы реновации исторического центра Самары

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в исторической части Самары. В нем приняли участие представители областного минстроя, министерства энергетики и ЖКХ, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, заместители главы областного центра Владимир Василенко и Максим Харитонов.

Как сделать застройку исторического центра, с учетом действующих ограничений, привлекательной для инвесторов? Как при этом сохранить исторический облик старых кварталов? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе совещания.

Участники встречи рассмотрели вопрос об утверждении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. В настоящее время документ находится на историко-культурной экспертизе, в конце декабря ожидается получение экспертного заключения, после чего он будет направлен в Министерство культуры Российской Федерации. Утверждение объединенной зоны охраны объектов культурного наследия позволит приблизить этап реновации, в которой так нуждается историческая часть города.

"Необходимо прийти к пониманию, как будет развиваться эта территория, нельзя допустить, чтобы она превращалась в руины, — сказал Виктор Кудряшов. — Мы должны услышать людей, которые живут в этих кварталах, порой в очень некомфортных условиях, людей, которые требуют переселения и достойных условий проживания".

Новую жизнь старым кварталам мог бы дать проект комплексного развития территорий, реализация которого предполагает объединенные усилия бизнеса и государства. Однако именно для работы в старом центре найти инвестора сложнее всего: действуют многочисленные ограничения по плотности застройки, этажности зданий, снижающие экономический эффект.

В пределах исторических кварталов (а их в центральной части Самары насчитывается порядка 120) расположены 930 объектов культурного наследия, с которыми также связан ряд ограничений, а также ценные градоформирующие объекты.

Виктор Кудряшов также отметил, что помимо объектов, имеющих подтвержденную экспертами культурно-историческую ценность, в исторической части Самары расположены еще 645 зданий которые определены как ценные градоформирующие объекты, но не имеющие официального статуса. Действующее федеральное законодательство не устанавливает каких-то требований по их защите. Внешнее состояние таких зданий зачастую является неудовлетворительным, многие имеют статус аварийных и подлежащих сносу.

"Поясню на примере 77-го квартала, он расположен по диагонали от гостиницы Лотте. Этот квартал мы могли бы предложить для комплексного развития территорий в первую очередь. При реализации программ КРТ есть условие, что за проект должны проголосовать 70% собственников жилья. Поскольку в основном право собственности на здания там принадлежит государству, это условие соблюдено. Но заинтересуем ли мы какого-либо инвестора? Здесь расположено пять объектов культурного наследия и семь ценных градоформирующих объектов. Если по объектам культурного наследия, которые защищены законом, нет вопросов, мы заинтересованы в их реставрации и понимаем механизм привлечения инвесторов, то с объектами ЦГФО ситуация сложнее. Мы оценивали экономику застройки в этом квартале для инвестора и приходили к выводу, что в силу существующих ограничений и невозможности изменения характеристик ЦГФО — площади, этажности, — экономика будет отрицательная. Любое строительство станет убыточным, а значит, мы не найдем желающих строить здесь новые здания, соответствующие правилам исторической застройки. Из-за существующих ограничений на этой территории невозможно разместить даже социальные объекты, например, полноценную школу. Это, в свою очередь, приведет к тому, что нынешнее состояние подобных кварталов, а их немало в исторической части города, просто законсервируется на длительное время, если не навсегда", — обозначил проблему председатель правительства.

Председатель правительства предложил участникам совещания продумать правила работы с такими объектами на территориях, где есть перспективы застройки в рамках КРТ. Правительство региона, в свою очередь, готово оказывать содействие инвесторам в подключении к инженерным сетям, строительстве внутриквартальных дорог, объектов социальной сферы, не исключен и выкуп части построенных объектов под государственные нужды. Виктор Кудряшов поручил также составить паспорта исторических кварталов с учетом всех ограничений и возможностей господдержки. Затем администрация города и минстрой смогут приступить к консультациям с застройщиками и потенциальными инвесторами.

Отдельно участники совещания обсудили вопрос возведения новых сетей дождевой канализации в исторической части Самары. Действующих мощностей сетей водо-, электро- и газоснабжения, по оценке специалистов, достаточно для реализации проектов КРТ в центре города, а вот ливнёвка нуждается в серьезной реконструкции.

Решено начать проектирование такого объекта. За основу взята схема строительства 20 км новых сетей и реконструкции 16 км действующих, которые будут проложены в зоне улиц Полевой, Вилоновской, Некрасовской, Ленинградской, а позднее — улиц Пионерской, Комсомольской и переулка Запанской. Планируемая мощность сетей — 14 тысяч кубических км в год. В настоящее время заключен контракт на их проектирование.

"Такой объект городу очень нужен, однозначно будем строить. Когда будет готов проект, сможем проработать вопрос о поддержке этого проекта из федерального бюджета, за счет средств Фонда национального благосостояния", — заключил Виктор Кудряшов.