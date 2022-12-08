В правительстве региона обсудили планы реновации исторического центра Самары

Первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проектов комплексного развития территорий в исторической части Самары. В нем приняли участие представители областного минстроя, министерства энергетики и ЖКХ, врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев, заместители главы областного центра Владимир Василенко и Максим Харитонов.
Как сделать застройку исторического центра, с учетом действующих ограничений, привлекательной для инвесторов? Как при этом сохранить исторический облик старых кварталов? Эти и другие вопросы обсуждались в ходе совещания.
Участники встречи рассмотрели вопрос об утверждении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. В настоящее время документ находится на историко-культурной экспертизе, в конце декабря ожидается получение экспертного заключения, после чего он будет направлен в Министерство культуры Российской Федерации. Утверждение объединенной зоны охраны объектов культурного наследия позволит приблизить этап реновации, в которой так нуждается историческая часть города.
"Необходимо прийти к пониманию, как будет развиваться эта территория, нельзя допустить, чтобы она превращалась в руины, — сказал Виктор Кудряшов. — Мы должны услышать людей, которые живут в этих кварталах, порой в очень некомфортных условиях, людей, которые требуют переселения и достойных условий проживания".
Новую жизнь старым кварталам мог бы дать проект комплексного развития территорий, реализация которого предполагает объединенные усилия бизнеса и государства. Однако именно для работы в старом центре найти инвестора сложнее всего: действуют многочисленные ограничения по плотности застройки, этажности зданий, снижающие экономический эффект.
В пределах исторических кварталов (а их в центральной части Самары насчитывается порядка 120) расположены 930 объектов культурного наследия, с которыми также связан ряд ограничений, а также ценные градоформирующие объекты.
Виктор Кудряшов также отметил, что помимо объектов, имеющих подтвержденную экспертами культурно-историческую ценность, в исторической части Самары расположены еще 645 зданий которые определены как ценные градоформирующие объекты, но не имеющие официального статуса. Действующее федеральное законодательство не устанавливает каких-то требований по их защите. Внешнее состояние таких зданий зачастую является неудовлетворительным, многие имеют статус аварийных и подлежащих сносу.
"Поясню на примере 77-го квартала, он расположен по диагонали от гостиницы Лотте. Этот квартал мы могли бы предложить для комплексного развития территорий в первую очередь. При реализации программ КРТ есть условие, что за проект должны проголосовать 70% собственников жилья. Поскольку в основном право собственности на здания там принадлежит государству, это условие соблюдено. Но заинтересуем ли мы какого-либо инвестора? Здесь расположено пять объектов культурного наследия и семь ценных градоформирующих объектов. Если по объектам культурного наследия, которые защищены законом, нет вопросов, мы заинтересованы в их реставрации и понимаем механизм привлечения инвесторов, то с объектами ЦГФО ситуация сложнее. Мы оценивали экономику застройки в этом квартале для инвестора и приходили к выводу, что в силу существующих ограничений и невозможности изменения характеристик ЦГФО — площади, этажности, — экономика будет отрицательная. Любое строительство станет убыточным, а значит, мы не найдем желающих строить здесь новые здания, соответствующие правилам исторической застройки. Из-за существующих ограничений на этой территории невозможно разместить даже социальные объекты, например, полноценную школу. Это, в свою очередь, приведет к тому, что нынешнее состояние подобных кварталов, а их немало в исторической части города, просто законсервируется на длительное время, если не навсегда", — обозначил проблему председатель правительства.
Председатель правительства предложил участникам совещания продумать правила работы с такими объектами на территориях, где есть перспективы застройки в рамках КРТ. Правительство региона, в свою очередь, готово оказывать содействие инвесторам в подключении к инженерным сетям, строительстве внутриквартальных дорог, объектов социальной сферы, не исключен и выкуп части построенных объектов под государственные нужды. Виктор Кудряшов поручил также составить паспорта исторических кварталов с учетом всех ограничений и возможностей господдержки. Затем администрация города и минстрой смогут приступить к консультациям с застройщиками и потенциальными инвесторами.
Отдельно участники совещания обсудили вопрос возведения новых сетей дождевой канализации в исторической части Самары. Действующих мощностей сетей водо-, электро- и газоснабжения, по оценке специалистов, достаточно для реализации проектов КРТ в центре города, а вот ливнёвка нуждается в серьезной реконструкции.
Решено начать проектирование такого объекта. За основу взята схема строительства 20 км новых сетей и реконструкции 16 км действующих, которые будут проложены в зоне улиц Полевой, Вилоновской, Некрасовской, Ленинградской, а позднее — улиц Пионерской, Комсомольской и переулка Запанской. Планируемая мощность сетей — 14 тысяч кубических км в год. В настоящее время заключен контракт на их проектирование.
"Такой объект городу очень нужен, однозначно будем строить. Когда будет готов проект, сможем проработать вопрос о поддержке этого проекта из федерального бюджета, за счет средств Фонда национального благосостояния", — заключил Виктор Кудряшов.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.