АО "Транснефть - Приволга" завершило замену технологических трубопроводов нефтеналивной эстакады (ННЭ) линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Кротовка" в Кинель-Черкасском районе Самарской области.

Работы проводились с августа 2021 года в условиях бесперебойного технологического процесса перевалки нефти с поэтапным отключением участков технологических трубопроводов.

На ННЭ "Кротовка" были заменены два участка напорного трубопровода, по которым подается нефть на эстакаду. Суммарно в однониточном исполнении было реконструировано более 2,48 км трубопроводов диаметром 530 мм. В ходе строительства использовались трубы класса прочности К56 с трехслойным полиэтиленовым покрытием толщиной 2,5 мм.

Строительство участков напорного трубопровода проводилось при пересечении инженерных коммуникаций, в том числе подземных кабелей связи, воздушных линий электропередачи, трубопроводов водоснабжения и канализации на территории ЛПДС. За время мероприятий осуществлено 18 подключений построенного трубопровода к рабочему оборудованию, действующим основным и вспомогательным нефтепроводам, а также обустроены пересечения с автомобильной и железной дорогами закрытым способом.

Выполненные в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть - Приволга" работы позволят повысить производственную и экологическую безопасность нефтеналивной эстакады ЛПДС "Кротовка".