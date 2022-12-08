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ВТБ в Самарской области увеличил выдачи автокредитов в ноябре на четверть

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области в последний месяц осени оформил 130 автокредитов на 114 млн рублей. Это на 25% больше, чем месяцем ранее. За 11 месяцев банк предоставил жителям региона 1070 займов на покупку автомобилей на общую сумму более 900 млн рублей. Средний чек автокредита в регионе в ноябре вырос относительно предыдущего месяца на 22% и составил 881,6 млн рублей.

В целом по России в ВТБ за январь–ноябрь автолюбители провели свыше 47,5 тысяч сделок примерно на 57 млрд рублей. В ноябре клиенты оформили в банке более 5,8 тысячи кредитов объемом почти на 6 млрд рублей, что на 10% выше результата октября. Средний размер кредита в ноябре составил около 1 млн рублей.

Более половины продаж (54%) по итогам ноября пришлась на новые автомобили. В предпоследний месяц года на их покупку ВТБ выдал россиянам более 3,8 млрд рублей. Наибольшим интересом у заемщиков пользуются отечественные марки — их доля в выдачах ВТБ за месяц выросла более чем на 6 пп и по итогам ноября превысила 65%. Высокой популярностью у клиентов пользуется Lada — на нее пришлось 6 из 10 кредитных сделок ВТБ в России.

"Рынок автокредитования традиционно оживает к концу года. Помимо отложенного спроса, драйверами выдач в последний месяц осени и декабре выступает льготное кредитование в рамках господдержки: на такие сделки в регионе приходится более половины от всего объёма выдач ноября", — комментирует управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

По оценке ВТБ, в ноябре выдачи автокредитов на российском рынке составили 64 млрд рублей, что на 8% превышает результат октября. Таким образом, за 11 месяцев года банки преодолели отметку в 624 млрд рублей, тогда как в прошлом году продажи за аналогичный период достигли 1,1 трлн рублей. В декабре ВТБ ожидает дальнейший рост активности заёмщиков, который позволит рынку довести выдачи до 670 млрд рублей по итогам года.

В Приволжском федеральном округе в ноябре ВТБ выдал более 1900 кредитов автолюбителям на сумму свыше 1,66 млрд рублей. Лидерами по объему выданных средств стали Республика Татарстан (273 млн рублей), Республика Башкортостан (более 244 млн рублей) и Пермский край (239 млн рублей).

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