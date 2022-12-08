Изо льда на реке Уса в Самарской области извлекли тело женщины

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 7 декабря, в 17:35, спасатели ПСС Самарской области извлекли из реки Уса погибшую женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.