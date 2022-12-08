Пожар на ул. Енисейской в Самаре унес жизнь женщины

В среду, 7 декабря, около 12:17, начался пожар на ул. Енисейской, 46 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела комната в квартире на площади 20 кв. м. На борьбу с огнем направили 32 человека. Пожар ликвидировали в 12:47.

На месте происшествия обнаружили тело 74-летней женщины. Кроме того, из здания эвакуировали 15 человек.

Обстоятельства гибели женщины и причину пожара выясняют.