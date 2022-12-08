Самарец пострадал при пожаре на ул. Кашпирской

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В среду, 7 декабря, около 11:06, начался пожар на ул. Кашпирской, 18 в Куйбышевском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.