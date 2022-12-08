Дмитрий Дупляков: Гипертонию нужно лечить постоянно

Повышенное давление является главной причиной быстрого "изнашивания" кровеносных сосудов, почек и мышцы сердца, многократно повышает риск развития инфаркта миокарда, инсульта, сердечной недостаточности, почечной недостаточности и является одной из основных причин инвалидности.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков дает рекомендации, как жить с этой болезнью.



Гипертоническая болезнь - периодическое или стойкое повышение уровня артериального давления выше 140 и 90 мм. рт. ст. Основная опасность состоит в том, что при многолетнем течении артериальной гипертонии организм постепенно адаптируется к высоким цифрам артериального давления, и самочувствие больного человека может оставаться сравнительно неплохим. Не надо полагаться только на собственные ощущения! С возрастом, регулярное измерение артериального давления необходимо не только при плохом самочувствии, но и при отсутствии жалоб.

Чтобы избежать инсульта или инфаркта миокарда необходимо ежедневно контролировать свое давление и поддерживать его на уровне не более 130 и 80 мм. рт. ст.

Кроме того, необходимо пересмотреть весь привычный уклад своей жизни и придерживаться простых правил отказаться от курения, отказаться от употребления спиртных напитков, снизить употребление соли (не более 5-6 г в день), рационально питаться (ограничение потребления продуктов с большим количеством животных жиров, не более 50-60 г в день, и легкоусвояемых углеводов).

Нужно включить в ежедневный рацион продукты, богатые калием, магнием и кальцием (курага, чернослив, изюм, запеченный картофель, фасоль, петрушка, нежирный творог, желтки куриных яиц). А также:

Борьба с гиподинамией (упражнения на свежем воздухе и ежедневные занятия лечебной физкультурой).

Борьба с ожирением (пытаться похудеть резко не рекомендуется: снижать массу тела можно не более, чем на 5-10% в месяц).

Нормализация режима сна (не менее 8 часов в сутки).

Четкий режим дня с постоянным временем подъема и отхода ко сну.

Предупреждение стрессов.

В 99% случаев применение лекарственных препаратов, снижающих артериальное давление, является обязательным. Никогда не назначайте себе лекарство сами. Только профессионал может определить, какое именно лекарство и в какой дозе Вам необходимо принимать. Врачи рекомендуют пациентам самостоятельно регулировать вопросы профилактики и образа жизни, а за медицинской помощью обращаться только к специалистам.

"Гипертонию нужно лечить постоянно. Никогда не прерывайте лечение при улучшении самочувствия. Нужно помнить, что полностью вылечить это заболевание невозможно, однако артериальное давление можно держать под контролем. Чем раньше Вы выявили повышение давления, тем меньше риск развития осложнений этого грозного заболевания в будущем", - отметил Дмитрий Дупляков.