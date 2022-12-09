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ЖКХ и благоустройство Общество

Самарские чиновники признали, что в городе есть проблемы с уборкой снега

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин признал, что первый снегопад, а затем обледенение города были показательными — работа служб "не была до конца организована". Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам ЖКХ в Самарской городской думе.

Городские депутаты обсуждали готовность коммунальных служб к работе зимой. Олег Ивахин рассказал, что первые же осадки и обледенение стали показательными, и констатировал, что службы ЖКХ сработали не на полную мощность.

"Если с дорогами мы справились, то во дворах и на внутриквартальных территориях последствия ледяного дождя устранялись долго", — сказал он.

Между тем, жители считают, что прошедшее время в слове "устранялись" ставить рано, проблемы, появившиеся после "ледяного дождя", есть до сих пор: тротуары местами во льду, на бордюрах у переходов лед.

"Ежегодно выделяются средства на закупку спецтехники, говорим о необходимости повышения материальной заинтересованности сотрудников, но дело не сдвигается с места. Цифры вновь говорят о том, что полной комплектации дворниками у нас нет. А значит, проблемные места вновь себя покажут, как только пойдет снег. Призываю вас к тому, чтобы максимально четко планировать работу бригад муниципальных предприятий", — обратился к Олегу Ивахину и представителям районных администраций председатель городской думы Алексей Дегтев.

Он также поднял вопрос об обеспечении безопасности при сходе снега с крыш и при образовании сосулек. "Мы не имеем права допускать ситуации, когда из-за оттепели могут пострадать люди. Нужно проводить работу с управляющими компаниями на предмет своевременной уборки сосулек с козырьков крыш многоквартирных домов и балконов. И прошу обратить особое внимание на те адреса, где проживают наши ветераны, особенно одинокие. Наша обязанность оказывать им всестороннюю помощь, в том числе и по уборке наледей", — подчеркнул спикер.

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