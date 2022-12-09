Самарские чиновники признали, что в городе есть проблемы с уборкой снега

Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин признал, что первый снегопад, а затем обледенение города были показательными — работа служб "не была до конца организована". Об этом он заявил на заседании комитета по вопросам ЖКХ в Самарской городской думе.
Городские депутаты обсуждали готовность коммунальных служб к работе зимой. Олег Ивахин рассказал, что первые же осадки и обледенение стали показательными, и констатировал, что службы ЖКХ сработали не на полную мощность.
"Если с дорогами мы справились, то во дворах и на внутриквартальных территориях последствия ледяного дождя устранялись долго", — сказал он.
Между тем, жители считают, что прошедшее время в слове "устранялись" ставить рано, проблемы, появившиеся после "ледяного дождя", есть до сих пор: тротуары местами во льду, на бордюрах у переходов лед.
"Ежегодно выделяются средства на закупку спецтехники, говорим о необходимости повышения материальной заинтересованности сотрудников, но дело не сдвигается с места. Цифры вновь говорят о том, что полной комплектации дворниками у нас нет. А значит, проблемные места вновь себя покажут, как только пойдет снег. Призываю вас к тому, чтобы максимально четко планировать работу бригад муниципальных предприятий", — обратился к Олегу Ивахину и представителям районных администраций председатель городской думы Алексей Дегтев.
Он также поднял вопрос об обеспечении безопасности при сходе снега с крыш и при образовании сосулек. "Мы не имеем права допускать ситуации, когда из-за оттепели могут пострадать люди. Нужно проводить работу с управляющими компаниями на предмет своевременной уборки сосулек с козырьков крыш многоквартирных домов и балконов. И прошу обратить особое внимание на те адреса, где проживают наши ветераны, особенно одинокие. Наша обязанность оказывать им всестороннюю помощь, в том числе и по уборке наледей", — подчеркнул спикер.
Последние комментарии
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа