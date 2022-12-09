В Сызрани спасли провалившегося под лед

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 8 декабря, в 17:15 спасатели ПСС Самарской области вытащили из воды провалившегося под лед мужчину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в региональном ГУ МЧС.