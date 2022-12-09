Пострадавшего в ДТП на Пугачевском тракте мальчика перевели из реанимации

Девятилетний мальчик, пострадавший в ДТП на Пугачевском тракте в Самаре, пришел в сознание, его перевели из реанимации в общую палату, сообщает "КП-Самара".

Напомним, 8 декабря 37-летняя женщина за рулем Honda CR-V врезалась в столб. По предварительным данным полицейских, женщина не справилась с управлением автомобиля и допустила наезд на препятствие в виде световой опоры. Однако по другим сведениям, автомобилистка могла врезаться в столб, будучи уже мертвой.

"Проверяются все версии произошедшего, в том числе и то, что женщине могло стать плохо за рулем. Точные причины смерти назовут медики после вскрытия", - рассказали изданию собственные источники в правоохранительных органах.

В машине также находился маленький сын погибшей самарчанки. Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Через некоторое время ребенок пришел в себя, и его перевели в общую палату.

"Мальчик сильно травмирован. Помимо многочисленных ушибов и переломов, он получил серьезную травму головы. Из-за этого ребенок практически не помнит, что произошло, и не осознает произошедшего", - рассказали "КП-Самара" знакомые с ситуацией источники.

В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что за последний год женщину 14 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В апреле 2022 г. ее лишили прав за управление авто в состоянии опьянения. В настоящее время по факту произошедшего на Пугачевском тракте проводится проверка.