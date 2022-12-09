Пострадавшего в ДТП на Пугачевском тракте мальчика перевели из реанимации

Девятилетний мальчик, пострадавший в ДТП на Пугачевском тракте в Самаре, пришел в сознание, его перевели из реанимации в общую палату, сообщает "КП-Самара".
Напомним, 8 декабря 37-летняя женщина за рулем Honda CR-V врезалась в столб. По предварительным данным полицейских, женщина не справилась с управлением автомобиля и допустила наезд на препятствие в виде световой опоры. Однако по другим сведениям, автомобилистка могла врезаться в столб, будучи уже мертвой.
"Проверяются все версии произошедшего, в том числе и то, что женщине могло стать плохо за рулем. Точные причины смерти назовут медики после вскрытия", - рассказали изданию собственные источники в правоохранительных органах.
В машине также находился маленький сын погибшей самарчанки. Мальчик получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию. Через некоторое время ребенок пришел в себя, и его перевели в общую палату.
"Мальчик сильно травмирован. Помимо многочисленных ушибов и переломов, он получил серьезную травму головы. Из-за этого ребенок практически не помнит, что произошло, и не осознает произошедшего", - рассказали "КП-Самара" знакомые с ситуацией источники.
В ГУ МВД по Самарской области уточнили, что за последний год женщину 14 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД. В апреле 2022 г. ее лишили прав за управление авто в состоянии опьянения. В настоящее время по факту произошедшего на Пугачевском тракте проводится проверка.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...