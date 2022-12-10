"Лада" проиграла "Торосу" - 0:3

В пятницу, 9 декабря, ХК "Лада" встречался с нефтекамским "Торосом".
Гости, прибывшие в Тольятти с восьмиматчевой победной серией, активно начали матч, и на 10-й минуте Иван Лапшин открыл счет.
На 14-й минуте быструю атаку "Тороса" завершил Михаил Мамкин, забивавший уже в пустые ворота — 0:2.
Во втором периоде волжане заметно прибавили, но в концовке периода Никита Асылаев забросил третью шайбу в ворота Александра Трушкова.
Заключительные шесть минут матча тольяттинцы провели в атаках при шести полевых игроках, но счет не изменился — "Торос" продлил свою победную серию.
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