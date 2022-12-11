"Ладья" уступила МХК "Молот"

В субботу, 10 декабря, очередным соперником "Ладьи" был лидер серебряного дивизиона МХК "Молот" (Пермь).

Тольяттинцы открыли счет на 7-й минуте, когда Андрей Шалимов реализовал большинство.

Пермчяки ва концовке второго периода смогли сначала сравнять счtn, а затем и выйти вперед.

На 47-й минуте Михаил Снигирев подправил шайбу после броска защитника, забросив свою первую шайбу за "Ладью".

Счет 2:2 не изменился ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались хозяева — 3:2 победа пермяков.