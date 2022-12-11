"Ладья" уступила МХК "Молот"

В субботу, 10 декабря, очередным соперником "Ладьи" был лидер серебряного дивизиона МХК "Молот" (Пермь).
Тольяттинцы открыли счет на 7-й минуте, когда Андрей Шалимов реализовал большинство.
Пермчяки ва концовке второго периода смогли сначала сравнять счtn, а затем и выйти вперед.
На 47-й минуте Михаил Снигирев подправил шайбу после броска защитника, забросив свою первую шайбу за "Ладью".
Счет 2:2 не изменился ни в основное время, ни в овертайме. В серии буллитов точнее оказались хозяева — 3:2 победа пермяков.
Последние комментарии
Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?
интересно
Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!
Дворовые собираются из ненужных игроков?
Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!