В Самаре ликвидирован пожар в квартире на ул. Гагарина

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В субботу, 10 декабря, примерно в 20:53 произошел пожар в квартире дома № 55 на ул. Гагарина в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.