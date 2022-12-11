Эдуард Латыпов стал бронзовым призером масс-старта в Тюмени

Эдуард Латыпов забрал бронзу большого масс-старта на этапе PARI Кубка России в Тюмени.

На финише Латыпов опередил Карима Халили и Антона Бабикова.

"Круто, страсти такие. Почти всю гонку я тащил всех. Ни один круг не сидел ни за кем. Потому что все любители работать в спину. Но я не боялся, старался работать свою гонку. Но все равно тяжело быть постоянно спереди, поток ветра тебя встречает, сзади постоянно накатывают. На последнем подъеме не ожидал такого "рубилова", — сказал Латыпов в эфире "Матч ТВ".