Более 70 человек ночью тушили крупный пожар в частном доме в селе под Тольятти

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В воскресенье, 11 декабря, примерно в 21:40 произошел пожар в частном жилом доме на ул. Радужная, 6 в с. Тимофеевка Ставропольского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.